Нидерланды с ноября вводят новые правила для беженцев из Украины: что изменится

В Нидерландах с 1 ноября 2022 года будут действовать новые правила в отношении украинских беженцев. Теперь им в паспорте нужно иметь отметку, подтверждающую статус временной защиты.

Нидерланды ввели новые правила для беженцев с 1 ноября

Так, правительство Нидерландов ввело изменения для беженцев из Украины в виде специальной вклейки-метки в паспорте или О-документ. О нововведениях сообщает нидерландский правительственный портал.

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С 1 ноября 2022 года наклейка или документ О-документ от Службы иммиграции и натурализации (IND) обязательны для украинцев, находящихся в Нидерландах из-за войны, при трудоустройстве,

– говорится в сообщении.

Без этой вклейки украинцы не смогут трудоустроиться в Нидерландах.

Кстати, для беженцев из Украины еще сделали ослабление, ведь все остальные эмигранты не могут выйти на работу без приглашения от работодателя. До 31 октября украинцы могут не получать никаких разрешений и не вклеивать пометки в паспорт, но с 1 ноября правила изменятся.

Как получить наклейку или O-документ?

Специальную вклейку-отметку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Для их оформления необходимо до 31 октября обратиться в ведомство. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность (паспорт).

Если вы находитесь в Амстердаме, необходимо появиться по адресу: Pieter Calandlaan, 1. Для уточнения подробностей можно обратиться по номеру +31880430430.

, в начале октября Нидерланды продлили сроки рассмотрения заявления на получение статуса беженца. Украинцы могут ожидать документов от 6 до 15 месяцев. Присвоение статуса временной защиты происходит гораздо быстрее.