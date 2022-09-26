Еще одна страна готова принимать российских дезертиров

Из-за объявленной путиным мобилизации из россии массово начали уезжать мужчины. Несмотря на то, что далеко не все страны ЕС впускают на свои территории россиян призывного возраста, одно из европейских государств выразило готовность принимать у себя российских уклонистов.

Нидерланды готовы принимать российских уклонистов

Так, госсекретарь по убежищу и миграции Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что приехавшие в страну граждане россии , чтобы не идти на войну с Украиной, "точно не будут" высланы обратно.

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Вместе с тем еще в начале лета чиновник Нидерландов говорил, что российским мужчинам призывного возраста, которые хотят избежать мобилизации, разрешат остаться в стране по крайней мере до конца 2022 года.

Ключевой вопрос состоит в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями, или им грозит опасность,

– добавил Ван дер Бург.

За время объявленной мобилизации в россии Нидерланды не получили ни одной заявки об убежище от российских дезертиров.