Антивакцинаторы будут оплачивать тесты на COVID-19 из собственного кармана, – МОЗ Чехии

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в ближайшем будущем государство не будет компенсировать стоимость тестирования на COVID-19 невакцинированным жителям страны. Таким образом планируют ускорить темпы вакцинации, и сократить расходы из государственного бюджета и фондов страховых компаний.

Сейчас каждому жителю республики оплачивают 4 антиген-тесты и 2 ПЦР-тесты в месяц. Отрицательный результат в Чехии требуют, в частности, во время посещения ресторанов и массовых культурных мероприятий.

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Заявление министра

В будущем жители Чехии, которые откажутся прививаться или не смогут сделать этого по состоянию здоровья, будут вынуждены оплачивать полную стоимость тестирования на COVID-19.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, потребность в профилактических тестах должна уменьшиться вместе с увеличением количества вакцинированных людей.

О том, останутся ли тесты бесплатными хотя бы до конца лета, пока неизвестно. В июле около 1,6 миллиона жителей страны должны планово привиться второй дозой вакцины, и тогда в республике проведут общую оценку ситуации.

В июле планируют полностью вакцинировать еще 1,6 миллиона жителей Чехии / Фото Unsplash

К слову, официальная позиция Министерства здравоохранения такова: медицинское страхование должно покрывать стоимость исследований, для которых есть соответствующие показания. Профилактические тесты на COVID-19 к ним, в частности, не относятся, поэтому страховые компании не должны оплачивать такие расходы.