Приходится часами стоять в очереди: какая европейская столица стала самым перенаселенным городом

Тревел-эксперты провели исследование, чтобы выделить самый перенаселенный город мира. Рейтинг возглавил Париж. Там на один квадратный километр приходится 351 429 посетителей.

Путешествие – лучший способ познать мир и себя в нем. Однако иногда толпы туристов могут испортить впечатление от новой классной локации. К сожалению, летом 2024 года многие города даже охватили масштабные антитуристические протесты. Местные жители заявляют, что не могут спокойно жить там.

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Какая столица ЕС – наиболее перенаселенный город

Самым перенаселенным городом ЕС признали Париж. На один квадратный километр там приходится 351 429 посетителей. Туристы отмечают, что приходится тратить часы желанного отпуска на простое стояние в очереди.

Если вы хотите потратить много денег на то, чтобы часами и часами стоять в очередях, посещая каждое место, где посещают тысячи людей, приезжайте и посетите Париж,

– жалуются путешественники.



Одних Париж захватывает, других – разочаровывает / Unsplash

В то же время другие отмечают, что, несмотря на все, Париж – невероятный и волшебный. Он влюбляет с первого взгляда и стоит каждой потраченной минуты.

Кроме того, туристам, которым не понравился Париж, рекомендуют приехать туда еще раз. Замечают, что второй шанс для города света – замечательная идея.