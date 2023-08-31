Подал в отставку: немецкий депутат, рисовавший свастику на авто украинцев, уходит с должности

В Германии местный депутат, дважды рисовавший свастику и оскорбительные слова на автомобилях с украинскими номерами, подал в отставку. Также ему присудили немалый штраф.

В немецком Баден-Бадене общество всколыхнула история о местном депутате, который умышленно портил машины украинцев. Он выцарапал "F*ck UA" и нарисовал свастику на двух авто на украинских номерах.

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Политическая и финансовая ответственность

По данным немецких СМИ, речь идет о местном представителе партии "Альтернатива для Германии" Мартине Кюне. Сам он никак не прокомментировал обвинения, только подал мэру города свое заявление об отставке.

Также депутата наказали финансово. Ранее его оштрафовали по решению суда. Кюне обязали уплатить сумму в размере своего 50-дневного оклада. Сколько зарабатывает немецкий чиновник – не разглашается, поэтому окончательная сумма остается неизвестной.

Как это было

Человек совершил преступления еще в январе и марте этого года, но немецкое правосудие признало его вину только сейчас.

Автомобили украинских беженцев были припаркованы на общественном подземном паркинге в курортном городе Шварцвальд. Член городского совета оставил оскорбительные надписи на машинах двух потерпевших. Один из них подал заявление, поэтому против немецкого чиновника возбудили уголовное дело.

Окружной суд Баден-Бадена наказал обвиняемого штрафом за "использование знаков антиконституционных организаций" (свастики) и оскорбления.