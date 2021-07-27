30 километров в час: немецкие города выступают за большее ограничение скорости на дорогах
Источник:DW
Некоторые европейские города ввели ограничения скорости движения транспортных средств до 30 километров в час. Восемь городов в Германии сообщили о желании повторить этот опыт.
Инициативу поддерживают экологические организации и профсоюзы. На то, что тема набирает обсуждения влияет и разгар избирательной кампании.
Интересно Сколько денег перевели украинцы из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: данные
Что думают жители немецких городов
Житель Бонна Гельмут Дерренберґ рассказывает, что живет в городе уже 50 лет. Автомобилей за это время на дорогах стало существенно больше. Но мнение о том, что ограничение скорости на дорогах должно составлять 30 километров в час, он не разделяет.
Ни в коем случае! 50 – это хорошая скорость для городов. Я и сам такой, что охотно езжу быстро. Ночью, когда никого нет, время и 60,
– говорит Дерренберґ.
Гельмут Дерренберґ / Фото DW
Однако, большинство автолюбителей, в частности членов клуба ADAC, крупнейшей общественной организации Германии, не против введения новых ограничений.
За несколько месяцев до выборов в Бундестаге дискуссия об ограничении скорости набирает обороты. Инициатива, которая объединила экологические организации и профсоюз полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, подсчитала, что введение ограничения скорости позволит уменьшить выбросы углекислого газа к 2034 году на 100 миллионов тонн. А три партии (СДПГ, Зеленые и левые) имеют соответствующий пункт в своих избирательных программах.
Так, бургомистерка Бонна Катя Дернер из партии Зеленых присоединилась к "Инициативы городов за ограничение 30", в которую вошли восемь немецких городов с населением более 100 тысяч человек. Они требуют введения ограничения скорости в городах 30 километров в час.
Мы рассчитываем, что таким образом удастся уменьшить выбросы в атмосферу и уровень шума в городах. Это, по моему мнению, решающий фактор, но речь идет, конечно, и о безопасности дорожного движения,
– отмечает Дернер.
Она добавляет, что ограничение скорости – это желание многих жителей ее города. Говорит, что власти города охотно бы реализовали это, но они ограничены федеральным законом. Пока город имеет право устанавливать ограничения 30 километров в час только на тех улицах, где мало движения, или где размещены школы, детские сады или дома престарелых.
Бонна Катя Дернер / Фото DW
Некоторые местные, которых уже постигли ограничения скорости до 30 километров в час, делятся положительными впечатлениями. В частности, пенсионерка Мехтгильд Генґст, которая живет в доме на улице Ройтерштрассе.
Ранее было гораздо хуже ... Сейчас стало крайней мере немного тише ... И если я сейчас выхожу из дома и вижу, как едут машины, то у меня есть ощущение, что я успею перейти еще дорогу, ведь они едут не так быстро. Я чувствую себя больше в безопасности,
– рассказывает женщина.
В то же время Мехтгильд Генґст боится, что введение такого ограничения по всему городу приведет к увеличению пробок.
Поддерживают инициативу и владельцы велосипедов. По их мнению, на дорогах предпочтение следует отдавать велосипедистам и пешеходам. А ограничение 30 километров в час будет этому способствовать.
Поэтому большинство местного населения обещают придерживаться указанного ограничения, если его таки введут.