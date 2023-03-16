Украинские беженцы в Польше смогут снова получить помощь от Германии

Программа от немецкого правительства Diakonie Katastrophenhilfe снова возобновляет выплаты для украинцев в Польше, выехавших из-за войны. Она предусматривает помощь 710 злотых на заявителя и 610 злотых на каждого члена семьи.

Первая фаза проекта завершилась в январе 2023 года – в фонде оказали помощь 7287 семьям украинских беженцев. Вторая фаза началась в марте 2023 года. Ожидается, что финансовую помощь получат еще около 2500 семей.

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Кто может принять участие в программе

Братья учат в программе могут украинцы, которые приехали в Польшу после 24 февраля и еще не получали помощи от других благотворительных организаций. Выплаты от польских социальных учреждений не учитываются.

Также заявитель должен нуждаться в помощи, то есть не иметь регулярного дохода.

Какие документы нужны

PESEL UKR заявителя и членов его семьи;

документ, подтверждающий дату въезда в Польшу;

для людей с инвалидностью или хронической или тяжелой болезнью заявителя (или кого-либо из его семьи) необходимо предоставить подтверждающие это медицинские документы.

Как подать заявку

Назначить встречу. Нужно записаться на прием в ближайший к вам центр проверки через форму за ссылкой. Если вы не можете прийти лично из-за инвалидности или здоровья, свяжитесь с фондом по номеру 800 000 232.

Получите код. Выделите центр в выбранную дату и время. Там нужно предоставить удостоверение личности для проверки, чтобы получить код.

Подать онлайн заявку. С помощью кода можно войти на страницу программы и оставить заявку.

Рассмотрение заявки может занять до месяца. О результатах сообщат в SMS-сообщении. Но организаторы отмечают: поскольку ресурсы ограничены, а подает заявки большое количество людей, в фонде будут пытаться поддержать наиболее уязвимых беженцев.