Немец поел во всех ресторанах с тремя звездами "Мишлен": сколько стоило такое удовольствие

Немецкий гурман совершил выдающееся кулинарное достижение, посетив все 145 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен по всему миру. Его масштабное путешествие охватило два десятка стран.

Как мужчине удалось осуществить такой опыт и во сколько это обошлось – далее в материале!

Читайте также Путешественник, который посетил все страны мира, назвал самое прекрасное место на Земле

Сколько гурман потратил на блюда в этих ресторанах?

Во время пандемии коронавируса у Маттиаса Руля, инженера-программиста, который продал свой стартап, возникла новая идея. Стремясь предоставить приоритет семейному времени, он начал формировать свое видение в условиях глобальной неопределенности. Так и началось путешествие, во время которого он имел целью посетить все рестораны с тремя звездами "Мишлен".

Красный гид Мишлен – самый влиятельный и наиболее известный ресторанный рейтинг сегодняшнего дня. Звезда Мишлен является одной из самых престижных наград для ресторанов во всем мире, о ней мечтает каждый шеф.

Турист поделился, что особое впечатление на него произвела Япония "из-за совершенства, с которым там готовят и подают еду". На путешествия Руль потратил около 100 тысяч евро и еще примерно столько же на еду.

По словам гурмана, самым дорогим оказался ужин в ресторане Ultraviolet в Шанхае – 1 400 евро. Для сравнения, обычно ужин в 3-звездочном ресторане стоит от 250 до 500 евро на человека.

В то же время когда в одном из интервью у гурмана спросили, что он выбрал бы для своей последней трапезы (если бы пришлось), Руль вспомнил простое блюдо баденской кухни, "брегели" – жареный картофель, к которому подается сыр с травами.