Нелегально давали работу украинцам: доказаны незаконные действия транспортной компании в Польше

Пограничники Карпатского отдела завершили проверку транспортного предприятия в Ново-Сонцком уезде. Было установлено, что пятерых украинцев польская компания трудоустроила с существенным нарушением законодательных норм.

Обязанности четырех граждан Украины, которым предоставили работу, не отвечали условиям, прописанным в договоре. Пятый украинец не только работал, но находился в Польше нелегально.

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Детальнее о том, как польская транспортная компания нелегально трудоустраивала украинцев

Кроме того, что договоры для работников с Украиной имели множество несоответствий, из-за чего труд нельзя было считать официальным, правоохранители обнаружили еще 20 фактов нарушений, когда работодатель не уведомил управление труда о начале работы иностранцев.

За многочисленные правонарушения работодателя накажут штрафами. Так, нелегальный наем работников в Польше наказывается штрафом от 10 до 30 тысяч злотых. За отсутствие информирования также предусмотрены значительные финансовые взыскания.

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