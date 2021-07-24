Выбросьте это немедленно: некоторые партии мясных продуктов в Польше содержат опасное вещество

Главная санитарная инспекция Польши обнаружила опасное для здоровья человека вещество в некоторых продуктах животного происхождения. Среди списка, в частности, свиной рулет, рулонный бекон и консервированная ветчина.

Главная санитарная инспекция Польши зафиксировала, что компания Dubimex ZPM, с главным офисом в городе Гостынин, реализовала продукцию с содержанием этиленоксида. Это запрещенное вещество в Европейском Союзе, которое может быть опасным для здоровья людей.

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Опасные партии

Национальная инспекция изъяла вредные партии мясной продукции, однако их большое количество уже попало на прилавки магазинов. Поэтому власти Польши просят потребителей не употреблять продукты производства Dubimex в упаковках 150 и 200 граммов или приобретенных на вес, в частности, таких партий:

рулонный бекон (1484621, 1500221, 1504221, 1547921, 1464721);

бекон "с печи" (1472721, 1484721, 1506121, 1530721);

рулет из свинины (1269221, 1283121, 1372521, 1397821, 1447821, 1462321);

консервированная шинка (1202621, 1228421, 1253121, 1322521, 1382921, 1390621, 1458921, 1481521, 1527421, 1152221, 1319321, 1371021, 1373721, 1373821, 1437021, 1504121, 1547621, 1551221).

Компания Dubimex просит прощения у своих потребителей, подчеркивая, что безопасность и здоровье клиентов является их абсолютным приоритетом.

Мы бессознательно приобрели у нашего постоянного поставщика смесь специй, которая оказалась загрязненной оксидом этилена,

– заявили в компании.

К слову, Dubimex призывает клиентов, которые недавно приобрели их продукцию, обратиться к точкам продажи или напрямую в компанию по телефону +48 698 685 452, чтобы вернуть деньги. Вредна ли для здоровья партия, можно проверить по номеру на этикетке приобретенного товара.