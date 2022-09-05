Так, воры от имени компании InPost отправляют SMS-сообщения клиентам о том, что посылка задерживается из-за недоплаты за услугу почты. Мошенники в SMS добавляют ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на InPost.

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CSIRT KNF, в свою очередь, опубликовал снимок экрана с образцом сообщения: "Ваша посылка была задержана из-за недоплаты 3,99 злотых. Просим прощения за неудобства". На скриншотах показано, как выглядит сайт, где мошенники собирают персональные данные клиента, в том числе и банковские.



Фишинговый сайт, очень похожий на InPost / Фото telegram