Как не стоит называть ребенка в Польше: 18 имен, которых избегают родители

Выбирая имя для ребенка, некоторые родители учитывают современные тренды, другие – подсматривают в перечне самых популярных имен. Однако есть и такие варианты, которые встречаются довольно редко.

Минцифра Польши в своем отчете назвало имена, которые реже всего выбирают поляки для новорожденных детей. При этом в Министерстве внесли в список те варианты, которые встречались хотя бы дважды.

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В нашем рейтинге мы не разглашаем, какие имена дали только одному ребенку. Мы не делаем это для защиты персональных данных. Идентифицировать такого малыша будет легко, и ни он, ни его родители этого не желают, и мы это уважаем,

– заявили в Минцифре.

Наименее популярные имена для девочек

Ярослава

Веслава

Жасмина

Настурция

Радочна

Иоланда

Бибианна

Генрика

Евангелина

Марьяна

Самые редкие имена для мальчиков

Валентин

Модест

Филемон

Витослав

Артемиуш

Костек

Одиссеуш

Герберт

Департамент коммуникации Минцифры напоминает, что, думая над именем, родителям не стоит выбирать смешное имя. Кроме того, оно должно четко указывать на пол ребенка. Если не соблюдать эти правила, начальник отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) может отказать в выборе.