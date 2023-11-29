Одна маленькая ошибка и можете потерять чемодан: как не испортить себе перелет

Туристов предупредили об одной простой ошибке, которую часто допускают пассажиры, когда регистрируют свой багаж. Маленькая рассеянность может привести к потере вещей.

Путешественники нередко игнорируют старые багажные наклейки на чемоданах. Этого делать не стоит, уверяет управляющий директор компании 1st Move International Майк Харви. И вот почему.

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Обязательно снимайте старые бирки

Утрата багажа является одной из ключевых проблем путешественников. Авиакомпании отчитываются, что в прошлом году потеряли или неправильно перевезли 26 миллионов чемоданов.

Увеличить риск потери багажа может старая багажная этикетка, оставшаяся с предыдущего рейса. Это может запутать работников аэропорта и привести к тому, что багаж отправят на другой самолет. Авиационные эксперты подчеркивают важность правильной маркировки багажа и внимательности с ярлыками.

Легко забыть снять бирки с предыдущих рейсов, но это облегчит персоналу авиакомпании просмотр последних ярлыков и поможет не путаться. Если ваш багаж потерялся, вам скорее его вернут, если, конечно, его смогут отсканировать,

– рассказал Майк Харви.

Как подготовить багаж, чтобы он не потерялся

Но потери вещей во время перелетов можно избежать. И вот несколько способов. Не берите слишком короткие пересадки и выбирайте более длительные остановки, чтобы дать персоналу авиакомпании больше времени, чтобы переместить багаж между самолетами.

Убедитесь, что все застежки на сумке надежно закрыты. Эксперты также рекомендуют использовать жесткие чемоданы и прикреплять к ним специальные устройства для слежения (например, AirTag). Обязательно указывайте контактные данные на ваших чемоданах – имя, фамилию, адрес и номер телефона.

Кроме того, специалисты рекомендуют всегда фотографировать свою сумку перед вылетом и использовать багажные бирки.

В случае потери багажа перед отъездом из аэропорта следует подать заявление, поскольку это запустит процесс отслеживания. Да, на багаж наносится ярлык с информацией о вашем рейсе, но на всякий случай, если вы захотите предоставить авиакомпании более подробное описание, это стоит сделать как можно скорее.

Расскажите, сколько было чемоданов, какого размера, цвета и какой они были марки. Каждая деталь может помочь. Обычно путешествия с правильно маркированным чемоданом помогают туристам избежать проблем с потерей багажа во время отдыха.

На чемодане следует указать контакты, чтобы его быстро могли вернуть / Фото Freepik

Почему авиакомпании теряют чемоданы?

Самая большая проблема – недостаток квалифицированного персонала. Она особенно обостряется в сезон отпусков, когда аэропорты перегружены. Страйки работников также плохо влияют на систему авиаперевозок.

Главной причиной потери багажа является неправильная, поврежденная или вообще отсутствующая маркировка. Самое важное, чтобы хорошо сохранился штрих-код, который нужно будет считать.

Человеческий фактор тоже нельзя исключать. Работник аэропорта может ошибиться при регистрации чемодана и отправить багаж не на тот рейс. Также грузчик может случайно положить вещи не на ту тележку и загрузить в другой самолет. А подозрительную сумку могут задержать на дополнительной проверке и она просто "не успеет" на ваш рейс.