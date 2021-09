Как согласиться с собеседником на английском языке: подборка альтернатив фразе me too

Нередко такое бывает, что участники беседы разделяют предпочтения друг друга или занимаются тем же, что и другой человек. Рассказываем, как заявить об этом на английском языке.

Самым распространенным вариантом является фраза me too. Однако, она довольно банальна. Поэтому стоит знать полезные альтернативы.

Если ответ утвердительный

Утвердительную структуру строят с помощью слова so. К нему добавляют вспомогательный глагол или модальный (согласно с тем временем, которое было задействовано в предложении) и также I (я).

Примеры:

Person A: I like chocolate (Я люблю шоколад).

Person B: So do I (Я тоже).

Person A: I spent a lot of money (Я потратил много денег).

Person B: So did I (Я тоже).



Person A: They must have breakfast every morning (Они должны завтракать каждое утро).

Person B: So must I (Я тоже).

Если ответ отрицательный

Отрицательную структуру строят с помощью слова neither. К нему прикрепляют вспомогательный или модальный глагол (опять же, согласно с тем временем, которое было задействовано в предложении) и I (я).

Примеры:

Person A: I did not sleep last night (Я не спал прошлой ночью).

Person B: Neither did I (Я тоже).

Person A: I can not cook (Я не умею готовить).

Person B: Neither can I (Я тоже).

