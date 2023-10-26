Ежегодно гибнут сотни туристов: 10 природных локаций в мире, наиболее "смертоносных"
Источник:Express
Многие путешественники любят "пощекотать себе нервы", выбирая локации из списка туристов-экстремалов. Некоторым из них жизнь не мила без чего-то невероятного и опасного.
Впрочем, есть множество случаев, когда в отдельных природных достопримечательностях погибают сотни туристов. Поэтому следует знать "смертоносный" список во избежание нежелательных последствий, даже при очень сильном желании посетить их.
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Чтобы составить свежий трагический рейтинг, команда туристической компании Holidu сравнила среднее количество смертей и несчастных случаев в той или иной локации с количеством посетителей.
Стоит отметить, что большинство локаций в топ-10 антирейтинге – это горные вершины.
Так, 4810-метровая альпийская вершина Монблан, которая ежегодно уносит жизни примерно сотни любителей покорения гор, была признана самой смертоносной природной туристической достопримечательностью в мире.
Высочайшая гора Шотландии Бен-Невис заняла второе место, а на третьем месте оказался японский супервулкан Фудзияма, а самая высокая гора в мире Эверест – на четвертом. Запер пятерку самый высокий стратовулкан Африки – Килиманджаро.
10 самых опасных достопримечательностей в мире
- Гора Монблан, Италия/Франция.
Вершина Монблан – самая смертоносная природная локация в мире / Фото UnSplash
- Гора Бен Невис, Великобритания.
- Горе Фудзи, Япония.
- Гора Эверест, Непал.
- Гора Килиманджаро, Танзания.
- Йосемитский национальный парк, США.
- Столовая гора, Южная Африка.
- Гора Маттерхорн, Швейцария.
- Гранд-Каньон, США.
- Скалы Мохер, Ирландия.
Так что туристам следует знать о смертоносности этих локаций при выборе активности во время очередного отпуска. Помните, получение ярких эмоций, которые могут закончиться трагически, не стоят жизни.
5 самых красивых городков Германии
Туристический портал Travelcircus ежегодно публикует рейтинг самых красивых городков Германии. Недавно появился новый апдейт. Каждый турист сможет найти что-то по своему вкусу, ведь достопримечательности и красоты этой страны можно перечислять бесконечно.
В топ-5 вошли:
- Фюссен;
- Винтерберг;
- Ротенбург-об-дер-Таубер;
- Кюлунгсборн;
- Кохем.
Исследование проводится в конце главного сезона на основе анализа публикаций в социальной сети Instagram – статистики географических хештегов. Собрав данные за год, авторы составляют рейтинг наиболее часто упоминавшихся малых немецких городов – мест, фотографии которых чаще всего публикуются на этой платформе.