Ежегодно гибнут сотни туристов: 10 природных локаций в мире, наиболее "смертоносных"

26 октября 2023, 17:39
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Источник:

Express

Многие путешественники любят "пощекотать себе нервы", выбирая локации из списка туристов-экстремалов. Некоторым из них жизнь не мила без чего-то невероятного и опасного.

Впрочем, есть множество случаев, когда в отдельных природных достопримечательностях погибают сотни туристов. Поэтому следует знать "смертоносный" список во избежание нежелательных последствий, даже при очень сильном желании посетить их.

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Чтобы составить свежий трагический рейтинг, команда туристической компании Holidu сравнила среднее количество смертей и несчастных случаев в той или иной локации с количеством посетителей.

Стоит отметить, что большинство локаций в топ-10 антирейтинге – это горные вершины.

Так, 4810-метровая альпийская вершина Монблан, которая ежегодно уносит жизни примерно сотни любителей покорения гор, была признана самой смертоносной природной туристической достопримечательностью в мире.

Высочайшая гора Шотландии Бен-Невис заняла второе место, а на третьем месте оказался японский супервулкан Фудзияма, а самая высокая гора в мире Эверест – на четвертом. Запер пятерку самый высокий стратовулкан Африки – Килиманджаро.

10 самых опасных достопримечательностей в мире

  1. Гора Монблан, Италия/Франция.

Вершина Монблан – самая смертоносная природная локация в мире / Фото UnSplash

  1. Гора Бен Невис, Великобритания.
  2. Горе Фудзи, Япония.
  3. Гора Эверест, Непал.
  4. Гора Килиманджаро, Танзания.
  5. Йосемитский национальный парк, США.
  6. Столовая гора, Южная Африка.
  7. Гора Маттерхорн, Швейцария.
  8. Гранд-Каньон, США.
  9. Скалы Мохер, Ирландия.

Так что туристам следует знать о смертоносности этих локаций при выборе активности во время очередного отпуска. Помните, получение ярких эмоций, которые могут закончиться трагически, не стоят жизни.

5 самых красивых городков Германии

Туристический портал Travelcircus ежегодно публикует рейтинг самых красивых городков Германии. Недавно появился новый апдейт. Каждый турист сможет найти что-то по своему вкусу, ведь достопримечательности и красоты этой страны можно перечислять бесконечно.

В топ-5 вошли:

  1. Фюссен;
  2. Винтерберг;
  3. Ротенбург-об-дер-Таубер;
  4. Кюлунгсборн;
  5. Кохем.

Исследование проводится в конце главного сезона на основе анализа публикаций в социальной сети Instagram – статистики географических хештегов. Собрав данные за год, авторы составляют рейтинг наиболее часто упоминавшихся малых немецких городов – мест, фотографии которых чаще всего публикуются на этой платформе.

Автор: Марта Касіянчук