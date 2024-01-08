Безопасно и не скучно: 7 лучших городов мира для соло-туристок

Все больше туристов предпочитают поездки в отпуск наедине, и большую часть самостоятельных путешественников составляют женщины. Очевидно, что в таких путешествиях важным аспектом является собственная безопасность. Поэтому при выборе направления следует обращать особое внимание на этот критерий.

Так, эксперт по туристическому страхованию InsureMyTrip составил свежий список лучших городов мира для одиноких женщин-туристок, оценив такие важные аспекты, как безопасность, гендерное равенство и количество развлечений. Какие города мира признали лучшими для соло-туристок – узнайте дальше!

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7 лучших городов мира для соло-туристок в 2024 году

Мюнхен, Германия

Кого-то может удивить, что этот баварский город получил самый высокий балл в рейтинге, однако, если копнуть немного глубже, легко понять, почему там есть все идеальные условия для самостоятельного путешествия.

Мюнхен – невероятно безопасный город с увлекательной историей и невероятной архитектурой, до которого очень легко добраться благодаря большому аэропорту и хорошему железнодорожному сообщению.

Мюнхен / Фото Unsplash

Мадрид, Испания

Испанская столица – одно из самых лучших мест, где можно познакомиться с испанской культурой во всей ее красоте, погрузиться в богатую ночную жизнь и насладиться гастрономией.

Лондон, Великобритания

Британская столица традиционно является культовым местом для индивидуальных путешественников. Здесь находится множество всемирно известных достопримечательностей. При этом в целом город безопасен, также имея очень высокую оценку гендерного равенства.

Лиссабон, Португалия

Португальская столица, которая имеет высокие оценки за безопасность и доступность, является местом, где легко потеряться в неделю и даже больше, если вы путешествуете наедине.

Лиссабон считается одним из мест, где путешественники чувствуют себя самыми счастливыми, расслабившись на набережной.

Лиссабон / Фото Unsplash

Барселона, Испания

Этот оживленный город, который можно исследовать несколько дней и так и не увидеть всего, всегда будет привлекателен для индивидуальных путешественников. Шумные улицы вокруг центра города наполнены барами, идеальными для того, чтобы попробовать настоящий тапас, а холмистый район Монжуик предлагает невероятный вид на город.

Однако, учтите, что в 2024 году Барселона, по прогнозам, станет одним из самых переполненных туристических направлений в Европе.

Дубай, ОАЭ

Этот город является современным, чистым и безусловно интересным местом для индивидуальных путешественников. Здесь путешественники чувствуют себя безопаснее всего, гуляя наедине ночью. При этом Дубай предлагает туристам шикарную погоду, всемирно известные памятки и возможность исследовать уникальные пустынные окрестности.

Чиангмай, Таиланд

Это город тихих храмов, увлекательных развлечений и фантастической еды, который в этом исследовании оценивается как второй самый безопасный город в целом. Здесь намного более медленный темп жизни, чем в Бангкоке, и это фантастическое место для изучения невероятно красивых сельских районов и национальных парков Таиланда.

Таиланд / Фото Unsplash

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