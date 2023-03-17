Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2023 года: кто возглавил рейтинг

17 марта 2023, 09:40
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Источник:

CNN

Британская консалтинговая компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2023 году. Первое место занял Международный аэропорт Чанги (Сингапур).

Ранее сингапурский аэропорт Чанги возглавлял список Skytrax восемь лет, но в 2021 и 2022 годах опустился на несколько позиций в списке из-за падения количества пассажиров во время пандемии коронавируса. Два предыдущих года на первой строчке был аэропорт в Дохе.

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Чтобы подготовить рейтинг, Skytrax проводит опрос путешественников. Главные критерии оценки – инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.

10 лучших аэропортов мира в 2023 году

  • Singapore Changi Airport,
  • Hamad International Airport,


Hamad International Airport / Фото dohahamadairport

  • Tokyo International Airport (Haneda),
  • Incheon International Airport,
  • Paris Charles de Gaulle Airport,
  • ​​Istanbul Airport,


Istanbul Airport / Фото Adobe Stock

  • Munich Airport,
  • ​​Zurich Airport,
  • ​​​Narita International Airport,
  • ​​Madrid-Barajas Airport.

Skytrax: коротко

По данным Википедии, это консалтинговая компания, занимающаяся обзором авиакомпаний и аэропортов и рейтинговым сайтом.

Skytrax проводит исследования для коммерческих авиалиний, а также опросы международных путешественников, чтобы оценить персонал кабины, аэропорты, авиалинии, залы отдыха авиалиний, развлечения во время полета, бортовое питание и некоторые другие авиаперевозки.

Компания также проводит ежегодные награды World Airline Awards и World Airport Awards и рейтинг авиакомпаний и аэропортов.

Автор: Марта Касіянчук