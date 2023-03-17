Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2023 года: кто возглавил рейтинг

Британская консалтинговая компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2023 году. Первое место занял Международный аэропорт Чанги (Сингапур).

Ранее сингапурский аэропорт Чанги возглавлял список Skytrax восемь лет, но в 2021 и 2022 годах опустился на несколько позиций в списке из-за падения количества пассажиров во время пандемии коронавируса. Два предыдущих года на первой строчке был аэропорт в Дохе.

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Чтобы подготовить рейтинг, Skytrax проводит опрос путешественников. Главные критерии оценки – инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.

10 лучших аэропортов мира в 2023 году

Singapore Changi Airport,

Hamad International Airport,



Hamad International Airport / Фото dohahamadairport

Tokyo International Airport (Haneda),

Incheon International Airport,

Paris Charles de Gaulle Airport,

​​Istanbul Airport,



Istanbul Airport / Фото Adobe Stock

Munich Airport,

​​Zurich Airport,

​​​Narita International Airport,

​​Madrid-Barajas Airport.