Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2023 года: кто возглавил рейтинг
Источник:CNN
Британская консалтинговая компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2023 году. Первое место занял Международный аэропорт Чанги (Сингапур).
Ранее сингапурский аэропорт Чанги возглавлял список Skytrax восемь лет, но в 2021 и 2022 годах опустился на несколько позиций в списке из-за падения количества пассажиров во время пандемии коронавируса. Два предыдущих года на первой строчке был аэропорт в Дохе.
Интересно Попробовать страну по вкусу: 5 продуктовых рынков Европы, которые превратились в модные фудкорты
Чтобы подготовить рейтинг, Skytrax проводит опрос путешественников. Главные критерии оценки – инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.
10 лучших аэропортов мира в 2023 году
- Singapore Changi Airport,
- Hamad International Airport,
Hamad International Airport / Фото dohahamadairport
- Tokyo International Airport (Haneda),
- Incheon International Airport,
- Paris Charles de Gaulle Airport,
- Istanbul Airport,
Istanbul Airport / Фото Adobe Stock
- Munich Airport,
- Zurich Airport,
- Narita International Airport,
- Madrid-Barajas Airport.
Skytrax: коротко
По данным Википедии, это консалтинговая компания, занимающаяся обзором авиакомпаний и аэропортов и рейтинговым сайтом.
Skytrax проводит исследования для коммерческих авиалиний, а также опросы международных путешественников, чтобы оценить персонал кабины, аэропорты, авиалинии, залы отдыха авиалиний, развлечения во время полета, бортовое питание и некоторые другие авиаперевозки.
Компания также проводит ежегодные награды World Airline Awards и World Airport Awards и рейтинг авиакомпаний и аэропортов.