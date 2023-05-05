Лучше не ехать: 7 наиболее переполненных туристами направлений

Поэтому на самых популярных туристических направлениях ожидается небывалый ажиотаж. Так, издание Travel Off Path определило семь популярных туристических направлений, которых следует избегать летом 2023 из-за чрезмерного туризма.

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Этот прекрасный греческий остров все чаще характеризуется как переоцененное направление, главным образом потому, что оно кажется слишком туристическим. Да, закаты и знаменитые белые домики здесь великолепны, но долго стоять в очереди, чтобы полюбоваться видом или сделать хорошую фотографию, может быть изнурительным.

Барселона, Испания

В столице Каталонии есть все: красивые исторические здания, удивительные современные постройки, великолепные пляжи, приятные развлечения на свежем воздухе, вкусная еда, отличные бары и рестораны... и толпы туристов. Ожидается, что этот испанский город будет очень загружен этим летом.

Барселона вошла в список наиболее переполненных локаций / Фото UnSplash

Амальфитанское побережье, Италия

Побережье Амальфи прекрасно: удивительные виды на побережье и волшебные города делают его местом мечты, но оно очень перегружено. Жемчужиной побережья является рыбацкая деревня Позитано, со склонов гор в виде террас спускается к морю.

Венеция, Италия

Несмотря на то, что в прошлом году власти Венеции ввели плату за въезд в город для туристов, чтобы избежать чрезмерного туризма и поддержать экономику, это знаковое место, вероятно, все равно будет очень людным этим летом.

Гавайи, США

Многие путешественники считают Гавайи раем Соединенных Штатов. Удивительные пляжи, природа и развлечения делают его идеальным местом для летнего отдыха. Этим летом Hawaiian Airlines добавила больше маршрутов из крупных городов США, поскольку популярность этого направления продолжает расти.

Но путешественники должны знать, что из-за большого скопления людей и размышлений о способах защиты окружающей среды здесь действуют новые правила: вход во многие из популярных локаций может быть платным или ограниченным по количеству посетителей.

Гавайи – на 5 месте в рейтинге самых переполненных локаций / Фото UnSplash

Стамбул, Турция

Согласно недавнему исследованию лучших европейских городов для американских путешественников этим летом, этот город продемонстрировал увеличение количества бронирований на 183% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что Турция будет более загруженной, чем когда-либо, и Стамбул будет в центре внимания, поскольку это место номер один для иностранцев.

Киото и Токио, Япония

Путешественники слетаются в Японию в этом году, как пчелы на мед. Ее интересная культура, красивые пейзажи, вкусная еда и удивительные постройки, храмы и памятники привлекают внимание многих путешественников.

Интересно: сервис Comparethemarket проанализировал, что туристы чаще всего искали в Google и тегали в Instagram в этом году. По результатам составили рейтинг самых популярных достопримечательностей в 2023-м.