Никаких положительных эмоций – одно напряжение: названы самые стрессовые аэропорты мира
Источник:VisaGuide.News
Путешествия самолетом часто бывают непростыми из-за забастовок, сбоев в работе систем и погодных условий, отношение самих авиаработников к туристам тоже может создавать напряжение. Тогда перелет превращается в сплошной стресс.
Так, специалисты подготовили новый тревел-рейтинг – собрали топ аэропортов, в которых путешественники чаще всего сталкиваются со стрессом. Открывает его Лондонский Гатвик.
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Названы самые стрессовые аэропорты мира
Для создания рейтинга было опрошено 1 642 авиапассажира, которые совершили по крайней мере два международных воздушных путешествия в течение 2023 года, граждан 53 разных стран.
Чтобы подготовить рейтинг, учитывали факторы, которые больше всего влияют на уровень стресса во время авиаперелетов (по мнению путешественников). Среди них – загруженность аэропорта, плотность скопления людей, частота задержек и тому подобное.
Первая десятка "стрессовых" портов выглядит так:
- London Gatwick Airport (Лондон, Великобритания),
- Istanbul Airport (Стамбул, Турция),
- Munich Airport (Мюнхен, Германия),
- Denver International Airport (Денвер, США),
- Heathrow Airport (Лондон, Великобритания),
- Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес, США),
- Fiumicino International Airport (Рим, Италия),
- Dallas Fort Worth International Airport (Даллас, США),
- John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк, США),
- O'Hare International Airport (Чикаго, США).
Какие аэропорты мира наиболее стрессовые / Фото Unsplash
Заметим, самые стрессовые аэропорты мира от VisaGuide – это всеобъемлющая система рейтинга, что оценивает уровень стресса, с которым сталкиваются пассажиры, перемещаясь в 30 крупнейших аэропортов мира.
Оценка учитывает различные факторы, выбранные путешественниками как наиболее существенные факторы уровня стресса во время путешествия по воздуху, включая количество пассажиров в течение года, плотность толпы, вероятность задержки рейсов и тому подобное.