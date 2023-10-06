Лучший день: когда стоит бронировать авиабилеты, чтобы сэкономить

Международные рейсы следует бронировать примерно через 60 дней (и не более чем через 4 месяца) для оптимальной доступности и экономии (в среднем около 10%). В прошлом году золотая середина наступала примерно через 6 месяцев. Об этом говорится в отчете Expedia Air Travel Hacks Report за 2024 год.

А внутренние рейсы следует бронировать по крайней мере за месяц до поездки, чтобы сэкономить 24%. Путешественники, забронировавшие бронирование за 28 дней до вылета, в среднем сэкономили 24% по сравнению с теми, кто ждал до последней минуты.

К слову, рейсы с 9:00 до 15:00 реже всего отменяются. По статистике, вероятность отмены вылетающих после 15:00 рейсов на 50% выше, чем у более ранних рейсов.

Но самый дешевый день для международных поездок – четверг, что может сэкономить туристам 16%, чем если бы они уехали в воскресенье, которое является самым дорогим днем. А на внутренних рейсах полет в субботу сэкономит 13% по сравнению с воскресеньем.

Как сэкономить на покупке билетов на самолет / Фото UnSplash