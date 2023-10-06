Лучший день: когда стоит бронировать авиабилеты, чтобы сэкономить
Источник:Expedia
Экономия на авиабилетах остается главной целью для путешественников. Стремясь раскрыть разумные стратегии, появились многочисленные методы минимизации затрат и избегания дополнительного собрания.
Так, покупая билеты на самолет в определенные дни, можно сэкономить немало. Детали "лучшего дня" для покупки авиабилетов, рассказываем ниже.
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Когда лучше покупать билеты на самолет?
Авиабилеты, забронированные в воскресенье, обойдутся до 13% дешевле, чем билеты, забронированные в пятницу.
Международные рейсы следует бронировать примерно через 60 дней (и не более чем через 4 месяца) для оптимальной доступности и экономии (в среднем около 10%). В прошлом году золотая середина наступала примерно через 6 месяцев. Об этом говорится в отчете Expedia Air Travel Hacks Report за 2024 год.
А внутренние рейсы следует бронировать по крайней мере за месяц до поездки, чтобы сэкономить 24%. Путешественники, забронировавшие бронирование за 28 дней до вылета, в среднем сэкономили 24% по сравнению с теми, кто ждал до последней минуты.
К слову, рейсы с 9:00 до 15:00 реже всего отменяются. По статистике, вероятность отмены вылетающих после 15:00 рейсов на 50% выше, чем у более ранних рейсов.
Но самый дешевый день для международных поездок – четверг, что может сэкономить туристам 16%, чем если бы они уехали в воскресенье, которое является самым дорогим днем. А на внутренних рейсах полет в субботу сэкономит 13% по сравнению с воскресеньем.
Как сэкономить на покупке билетов на самолет / Фото UnSplashЗаметьте: эксперты поделились своими приемами, как сэкономить средства на перелетах авиакомпании Ryanair. Часто компания начисляет дополнительное собрание, которое может в сумме получиться дороже, чем сам билет на самолет. Поэтому, как схитрить – узнайте по ссылке!