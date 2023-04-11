Толпы пассажиров: 10 самых загруженных аэропортов мира

11 апреля 2023, 20:19
Читати новину українською

Источник:

airport-world.com

В 2022 году состоялось глобальное открытие границ после длительной COVID-паузы. Это привело к тому, что крупнейшие аэропорты мира снова в рейтингах ACI World по количеству пассажиров.

Международный совет аэропортов (ACI) World опубликовал 10 самых загруженных аэропортов мира на 2022 год. Какие аэропорты мира заняли первые ступени – читайте дальше.

Читайте также Запрет на полеты над Украиной будет продолжаться до 2029 года: прогноз от Eurocontrol

По данным совета, самым загруженным международным хабом признали аэропорт Дубая. В 2022 году количество пассажиров в этом транзитном аэропорту составило 66,1 миллиона (127% больше по сравнению с 2021 годом).

10 самых загруженных международных аэропортов мира:

  • Хитроу в Лондоне (58,2 миллиона пассажиров);
  • Схипгол в Амстердаме (52,5 миллиона);
  • Шарль-де-Голль в Париже (51,8 миллиона);
  • Стамбульский аэропорт (48,5 миллиона).

Дубайский аэропорт признали самым загруженным / Фото AFP

Следующие места в рейтинге по количеству пассажиров, обслуживших в авиагавани в 2022 году, получили:

  • Аэропорт Франкфурт (44,7 миллиона пассажиров);
  • Мадрид-Барахас в Мадриде (36,2 миллиона);
  • Хамад в Дохе (35,7 миллиона);
  • Чанги в Сингапуре (31,9 миллиона);
  • Гатвик в Лондоне (30,1 миллион).

Предварительные данные показывают, что глобальный пассажиропоток вырос на 53,5% и достиг почти 7 миллиардов пассажиров в 2022 году. Это 73,8% общего количества пассажиров, обслуженных в 2019 году.

Автор: Марта Касіянчук