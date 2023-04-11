Толпы пассажиров: 10 самых загруженных аэропортов мира

Международный совет аэропортов (ACI) World опубликовал 10 самых загруженных аэропортов мира на 2022 год. Какие аэропорты мира заняли первые ступени – читайте дальше.

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По данным совета, самым загруженным международным хабом признали аэропорт Дубая. В 2022 году количество пассажиров в этом транзитном аэропорту составило 66,1 миллиона (127% больше по сравнению с 2021 годом).

10 самых загруженных международных аэропортов мира:

Хитроу в Лондоне (58,2 миллиона пассажиров);

Схипгол в Амстердаме (52,5 миллиона);

Шарль-де-Голль в Париже (51,8 миллиона);

Стамбульский аэропорт (48,5 миллиона).

Дубайский аэропорт признали самым загруженным / Фото AFP

Следующие места в рейтинге по количеству пассажиров, обслуживших в авиагавани в 2022 году, получили:

Аэропорт Франкфурт (44,7 миллиона пассажиров);

Мадрид-Барахас в Мадриде (36,2 миллиона);

Хамад в Дохе (35,7 миллиона);

Чанги в Сингапуре (31,9 миллиона);

Гатвик в Лондоне (30,1 миллион).

Предварительные данные показывают, что глобальный пассажиропоток вырос на 53,5% и достиг почти 7 миллиардов пассажиров в 2022 году. Это 73,8% общего количества пассажиров, обслуженных в 2019 году.