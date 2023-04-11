Толпы пассажиров: 10 самых загруженных аэропортов мира
Источник:airport-world.com
В 2022 году состоялось глобальное открытие границ после длительной COVID-паузы. Это привело к тому, что крупнейшие аэропорты мира снова в рейтингах ACI World по количеству пассажиров.
Международный совет аэропортов (ACI) World опубликовал 10 самых загруженных аэропортов мира на 2022 год. Какие аэропорты мира заняли первые ступени – читайте дальше.
Читайте также Запрет на полеты над Украиной будет продолжаться до 2029 года: прогноз от Eurocontrol
По данным совета, самым загруженным международным хабом признали аэропорт Дубая. В 2022 году количество пассажиров в этом транзитном аэропорту составило 66,1 миллиона (127% больше по сравнению с 2021 годом).
10 самых загруженных международных аэропортов мира:
- Хитроу в Лондоне (58,2 миллиона пассажиров);
- Схипгол в Амстердаме (52,5 миллиона);
- Шарль-де-Голль в Париже (51,8 миллиона);
- Стамбульский аэропорт (48,5 миллиона).
Дубайский аэропорт признали самым загруженным / Фото AFP
Следующие места в рейтинге по количеству пассажиров, обслуживших в авиагавани в 2022 году, получили:
- Аэропорт Франкфурт (44,7 миллиона пассажиров);
- Мадрид-Барахас в Мадриде (36,2 миллиона);
- Хамад в Дохе (35,7 миллиона);
- Чанги в Сингапуре (31,9 миллиона);
- Гатвик в Лондоне (30,1 миллион).
Предварительные данные показывают, что глобальный пассажиропоток вырос на 53,5% и достиг почти 7 миллиардов пассажиров в 2022 году. Это 73,8% общего количества пассажиров, обслуженных в 2019 году.