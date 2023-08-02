В Турции придумали налог для туристов, экономящих на гостиницах

Правительство Турции может обложить налогом находчивых туристов, которые не бронируют отель, а ищут жилье самостоятельно.

Путешественников, которые пытаются сэкономить на турецких отелях и арендуют частные дома посуточно, вскоре обложат налогом. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, чтобы успокоить местных отельеров.

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Налог на Airbnb

Министр Эрсой обещает, что соответствующий закон о посуточной аренде жилья (например, через сервис Airbnb) будет готов к концу года. И турецкие власти пропишут туда норму с налогообложением таких видов жилья. Туристов обяжут платить сбор за каждый день пребывания в арендованных домах и квартирах.

Некоторые туристы останавливаются в домах, которые покупают такие же туристы. Мы постараемся устранить возможность развития нелегального бизнеса. И все туристы будут платить налоги за проживание. Мы готовимся к новому регламенту. Он будет разработан к концу года,

– заявил министр туризма Турции.

Бизнес хочет зарабатывать больше

Тема арендованного туристического жилья в Турции очень актуальна в последнее время. Местный гостиничный бизнес протестует. Они уверены, что именно посуточная сдача жилья для иностранцев, причем нередко также иностранцами, нанесла огромный удар по туристическому сектору.

Директор популярного туроператора Jolly Tur Мэтте Вардар обеспокоен тем, что количество посетителей Турции увеличивается, но по меньшей мере 20% из них не останавливаются в отелях. В министерстве культуры и туризма страны заявили, что владельцы сдающихся посуточно домов также будут платить налоги.

Туристические эксперты в стране прекрасно понимают, что бороться с Airbnb и запрещать схему сдачи жилья бессмысленно. Однако эту сферу следует регулировать и извлекать из нее прибыль.

Могут ли в Турции запретить систему "all inclusive"?

Предприниматели Турции снова просят власть запретить систему "all inclusive". Решение пока не принято. Основной аргумент в том, что турецкий бизнес почти не зарабатывает на отдыхающем по этой системе туристе. Дело в том, что расходы иностранцев сократились до минимума – они большую часть времени проводят на территории гостиницы.

Несмотря на то, что количество туристов растет, человек, несколько лет назад тративший в Турции 900 долларов за отдых, теперь тратит в среднем менее 2 долларов вне гостиницы. Такие данные приводит президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников (TESK) Бендеви Паландекен.

По его мнению, следует отказаться от системы "все включено" в турецком туризме, чтобы увеличить доходы для бизнеса.