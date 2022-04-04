Как найти работу в Испании: украинцам назвали 5 способов

По данным ООН, насчитывается уже более 4,1 миллиона беженцев из Украины с начала войны. И часть из них не останавливается в соседних европейских странах, а следует дальше. Украинцы, например, часто едут в Испанию, где пытаются адаптироваться.

Сегодня на Закордон 24 мы делимся полезной информацией, которая поможет вам устроиться в Испании. Читайте дальше и узнайте, где можно искать работу гражданам Украины в этой теплой стране. Каждый найдет что-нибудь для себя независимо от образования, навыков и знания языка.

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5 действенных способов поиска работы в Испании

Мониторьте сайты с актуальными вакансиями. Как и в Украине, в Испании часто ищут работу на специализированных ресурсах. Среди самых популярных сайтов есть:

Зарегистрируйтесь в LinkedIn. Эта соцсеть – хороший старт для карьеристов. Кроме того, что в LinkedIn можно отследить актуальные вакансии и завязать какие-то деловые связи, еще HR-специалисты испанских компаний сами могут вас найти.

Раздавайте распечатанное резюме. В Испании работают не только виртуальные методы поиска работы. Вполне результативно может быть и то, если вы сами посетите желаемое место работы и оставите свое резюме. К примеру, если планируете быть официантом – идите в кафе и так далее. Более того, вас сразу могут пригласить на собеседование.

Заводите новые знакомства с местными и вспоминайте о поиске работы. В Испании популярен термин "Enchufe" – местные работодатели часто нанимают на работу знакомых и знакомых друзей. Так что большой круг общения значительно увеличивает шансы на быстрое трудоустройство по рекомендациям.

Многие вакансии остаются неопубликованными, ведь переходят из уст в уста. Активно заводите знакомства и пусть весь мир знает, что вы ищете работу, – советует специалист из Испании.

Создайте пост в фейсбуке. В этой соцсети есть немало сообществ, ориентированных на помощь эмигрантам в Испании. Напишите немного о себе и вспомните, что ищете работу. Список групп:

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