Как найти общий язык с поляками: полезная шпаргалка с обыденными советами для украинцев

16 апреля 2022 , 14:54
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Источник:

инстаграм TransferGo Ukraine

На Польшу пришелся основной поток беженцев из Украины, а поляки тем временем очень помогают нашим гражданам. И нередко они принимают украинцев в своих домах, выделяя комнату или даже целую квартиру.

И будет не лишним узнать несколько интересных особенностей, которые помогут вам лучше найти общий язык с местными жителями и вообще адаптироваться в этой стране. Так что если вы оказались в Польше (а возможно, впервые), тогда эта подборка полезных подсказок точно пригодится вам.

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Что нужно знать о Польше и поляках,
чтобы быстрее там адаптироваться

  • Если в гостях вам предлагают обуться в тапки – соглашайтесь, чтобы не обидеть хозяина дома.
  • Ни в коем случае не отказывайтесь, когда вас угощают или предлагают взять с собой после застолья.
  • В польский храм лучше одеть что-нибудь скромное. А вот в шортах или в короткой юбке там советуем не появляться.
  • В воскресенье практически все магазины в Польше закрыты, так что не забывайте про запас продуктов.
  • Переходить дорогу нужно только на переходе, иначе можно получить штраф.
  • Некоторые польские слова могут удивить украинцев, ведь имеют противоположное значение: urody – красота, dywan – ковер и таких примеров немало. Поэтому полагайтесь на контекст в разговоре с поляками, а не переводите все буквально.
  • Удивит вас также и украинский борщ. Он в Польше совсем не такой, как в Украине – редкий и нежирный. По консистенции больше похож на нашу грибную юшку.
  • Первый этаж в польских зданиях обозначают "нулевым" этажом, а первый – это уже наш привычный второй, и так далее.
  • Городской транспорт ходит четко по графику, а вот поезда могут опаздывать.
  • Если вы потерялись в городе или не знаете, как куда-то добраться, – не стесняйтесь спросить дорогу, ведь поляки радушно помогают.

К слову – Как поляки помогают Украине: смотрите видео

 

Автор: Назарій Сорока