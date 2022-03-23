Выехавшие в Польшу украинцы, а также все неравнодушные иностранцы могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи для Украины. Ближайший пункт сбора можно найти с помощью удобного мобильного приложения.

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Об Gdzie zbiórka?

Польский разработчик Applover создал приложение Gdzie zbiórka? Специально для помощи украинцам во время противостояния российским оккупантам. Инициатива помогает координировать организаторов и участников.

В приложении указаны адреса пунктов помощи по всей территории Польши и рекомендации по тому, что именно туда можно принести.

Скачать Gdzie zbiórka? можно на сайте , в AppStore и Google Play.