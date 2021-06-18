Наиболее употребляемые болгарские высказывания: полезная подборка

Болгарский язык имеет много сходств с украинским. Поэтому изучить наиболее употребляемые в Болгарии слова и фразы украинцам не должно быть сложно.
Прежде всего советуем обратить внимание на распространенные высказывания для приветствия, прощания и выражения вежливости. Также в подборке представлены фразы, которые могут пригодиться при пересечении границы, а также в гостинице, ресторане, автосервисе, аптеке, магазине и других учреждениях обслуживания.
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Повседневные выражения
- "Доброе утро!" – "Добыр день!";
- "Доброе утро!" – "Добро утро!";
- "Добрый вечер!" – "Добр вечер!";
- "Спокойной ночи!" – "Лека ношт!";
- "Прошу!" – "Моля!";
- "Да, спасибо!" – "Так, завдяки ви!";
- "Который час?" – "Колко е часит?";
- "Я не понимаю" – "Чы не разбираяючи";
- "Прошу, дайте мне..." – "Моля, дайте мы...";
- "Скажите мне, пожалуйста..." – "Моля, говорите мы...";
- "Говорите медленнее" – "Говорите по-бавно";
- "Простите" – "Вибачте";
- "До свидания!" – "К виждане!";
- Сегодня – днес;
- Вчера – сегодня;
- Позавчера – завчера;
- Завтра – утром;
- Послезавтра – вдругиден;
- Утром – сутрин;
- Полдень – обед;
- Вечером – вечер.
Для пересечения границы
- "Вот мой паспорт" – "Це паспорта мы";
- "Документы на машину" – "Документы за Колат";
- "Я хочу обменять деньги" – "Престиж и обменя паре";
- "Сколько километров до ...?" – "Колко е далеко до ...?";
- сигареты – цигари;
- таможня – митниця;
- пошлина – мито;
- справа – вдясно;
- слева – вляво.
Для вокзала
- Путь – коловоз;
- Окошко (в учреждении) – гише;
- Житель – носач;
- Багаж – багаж;
- "Один билет в..." – "Един билет за...";
- "Когда отбывает поезд?" – "Когда тригве Влако?";
- Спальный вагон – спален вагон;
- Платформа – перон;
- Буфет – бюфет;
- Вход – вхид;
- Мужчины (мужской туалет) – миже;
- Женщины (женский туалет) – жене.
Для отеля
- "Прошу одноместный номер с ванной (без ванны)" – "Моля една стая из Эдной легло и баня (без баня)";
- "На каком этаже?" – "На кой поверх?";
- "Для меня забронирован номер" – "Имам запазена зграя";
- "Прошу разбудить меня в ... часов" – "Моля, събудете ме в... часа";
- "Прошу принести завтрак в номер" – "Моля, донесете закуска в сграя мы";
- "Прошу отдать это белье в стирку" – "Моля, дайте това пране на прането";
- "Прошу вас вызвать такси" – "Моля, повикайте такси";
- "Пожалуйста, ключ" – "Моля, ключа".
Для автосервиса
- Автозаправочная станция – бензостанция;
- Место стоянки – място за паркиране;
- "Прошу вас, налейте мне... литров бензина" – "Моля, дайте мы... литра бензин";
- "Прошу вас сменить масло!" – "Моля, смена маслот!";
- "Прошу вас почистить и вымыть машину!" – "Моля, почистете и изме колат!";
- "Прошу вас помочь мне устранить неисправности!" – "Моля, помогнете мы, имам пошкодить!";
- "Я хочу поехать в..." – "Престиж до отошел в..."
Для ресторана
- Официант – келнер;
- Завтрак – закуска;
- Обед – обед;
- Ужин – вечеря;
- Закуска – предьястие;
- Куриный суп – пилешка супа;
- Овощной суп – градинарска супу;
- Omelet – омлет;
- Рыба – рыба;
- Куры, цыпленок – кокошко, пыли;
- Помидоры – домата;
- Грибы – гиби;
- Шпинат – спанаки;
- Абрикосы - кайса;
- Персики – прасковья;
- Апельсин – портокале;
- Виноград – гроно;
- Черешня – черешен;
- Клубника – ягоды;
- Малина – малини;
- Яблоки – ябилки;
- Груши – круши;
- Сливы – сливы;
- Арбуз – дыня;
- Арбуз – пипеш;
- Картофель – картоф;
- Язык – език;
- Мясо – месо;
- Телятина – телешко;
- Свинина – свински;
- Баранина – агнешка;
- Мороженое – сладолед;
- Блины – палачинке;
- Бун – кифл;
- Белое вино – бяло вино;
- Красное вино – червене вино;
- Пиво – бира (пиво);
- Анисовая водка – мастика;
- Фруктовый сок – плодов сок;
- Стакан воды – чаша вода;
- Газированная вода – газирана вода;
- Молоко – мляко;
- Чай – чай;
- Кофе – кофе;
- Торт – торта;
- "Сколько мне нужно заплатить?" – "Колко трябва и платя?"
Для магазинов и заведений бытового обслуживания
- Мясной магазин – месарница;
- Молочный магазин – млекарница;
- Кафе-кондитерская – сладкарниця;
- Булочная – хлебные вироби;
- Хозяйственные товары – домакински спожи;
- Парикмахерская, косметический кабинет – хигиенни послуги.
Для поликлиники
- Врач – лекар;
- Зубной врач – зиболекар;
- Детский врач – детски лекарсткые;
- Внутренние болезни – витрешни болести;
- Гинеколог – гинеколог;
- Хирург – хирург
- Председатель, желудок, сердце – глава, стомы, сырце;
- Нос, горло, уши – нис, гирло, уши;
- "У меня боль в..." – "Имам болки в...";
- "Прошу вас сообщить посольство..." – "Моля, уведомете посолството ..."
Для аптеки
- "Есть ли у вас средство против...?" – "Имати или средство против...?";
- Головная боль – главоболие;
- Кашель – кашлица;
- Зубная боль – зибобол;
- Ожог – изгаряне.
Для ориентации в городе
- Площадь – плоштад;
- Улица – вулица;
- Перекресток, переулок – кристопит, напречна улица;
- Параллельная – успоредна;
- Музей – музей;
- Такси, трамвай, автобус – такси, трамвай, автобус;
- Парк – парк.
Числительные
- Один – един;
- Два – два;
- Три – три;
- Четыре – четире;
- Пять – пет;
- шесть – шесть;
- Семь – сидим;
- Восемь – осем;
- Девять – девет;
- Десять – десет;
- Одиннадцать – единадесет;
- Двенадцать – дванадесет;
- Тринадцать – тринадесет;
- Двадцать – двадесет;
- Сто – сто;
- Сто тридцать – сто тридесет;
- Двести – двести;
- Пятьсот – петстотин;
- Тысяча – хиляда;
- Первый – пирви;
- Второй – другий;
- Третий – третини;
- Четвертый – четвирти;
- Одиннадцатый – единадесети;
- Двадцать третий – двадесет и трети;
- Сто двенадцатый – сто дванадесети.
Дни недели
- Понедельник – понеделник;
- Вторник – вторник;
- Среда – подряд;
- Четверг – четвиртик;
- Пятница – петик;
- Суббота – сибота;
- Воскресенье – неделя.
Месяца
- Январь – януария;
- Февраль – февруари;
- Март – март;
- Апрель – април;
- Май – май;
- Июгь – юные;
- Июль – юли;
- Август – август;
- Сентябрь – септември;
- Октябрь – октомври;
- Ноябрь – ноември;
- Декабрь – декември;
- Год – час;
- Квартал – тримесечие;
- Сезон – сезон.