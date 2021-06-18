Наиболее употребляемые болгарские высказывания: полезная подборка

18 июня 2021 , 16:10
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Источник:

Schkola4kotovo

Болгарский язык имеет много сходств с украинским. Поэтому изучить наиболее употребляемые в Болгарии слова и фразы украинцам не должно быть сложно.

Прежде всего советуем обратить внимание на распространенные высказывания для приветствия, прощания и выражения вежливости. Также в подборке представлены фразы, которые могут пригодиться при пересечении границы, а также в гостинице, ресторане, автосервисе, аптеке, магазине и других учреждениях обслуживания.

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Повседневные выражения

  • "Доброе утро!" – "Добыр день!";
  • "Доброе утро!" – "Добро утро!";
  • "Добрый вечер!" – "Добр вечер!";
  • "Спокойной ночи!" – "Лека ношт!";
  • "Прошу!" – "Моля!";
  • "Да, спасибо!" – "Так, завдяки ви!";
  • "Который час?" – "Колко е часит?";
  • "Я не понимаю" – "Чы не разбираяючи";
  • "Прошу, дайте мне..." – "Моля, дайте мы...";
  • "Скажите мне, пожалуйста..." – "Моля, говорите мы...";
  • "Говорите медленнее" – "Говорите по-бавно";
  • "Простите" – "Вибачте";
  • "До свидания!" – "К виждане!";
  • Сегодня – днес;
  • Вчера – сегодня;
  • Позавчера – завчера;
  • Завтра – утром;
  • Послезавтра – вдругиден;
  • Утром – сутрин;
  • Полдень – обед;
  • Вечером – вечер.

Для пересечения границы 

  • "Вот мой паспорт" – "Це паспорта мы";
  • "Документы на машину" – "Документы за Колат";
  • "Я хочу обменять деньги" – "Престиж и обменя паре";
  • "Сколько километров до ...?" – "Колко е далеко до ...?";
  • сигареты – цигари;
  • таможня – митниця;
  • пошлина – мито;
  • справа – вдясно;
  • слева – вляво. 

Для вокзала 

  • Путь – коловоз;
  • Окошко (в учреждении) – гише;
  • Житель – носач;
  • Багаж – багаж;
  • "Один билет в..." – "Един билет за..."; 
  • "Когда отбывает поезд?" – "Когда тригве Влако?";
  • Спальный вагон – спален вагон;
  • Платформа – перон;
  • Буфет – бюфет;
  • Вход – вхид;
  • Мужчины (мужской туалет) – миже;
  • Женщины (женский туалет) – жене. 

Для отеля 

  • "Прошу одноместный номер с ванной (без ванны)" – "Моля една стая из Эдной легло и баня (без баня)";
  • "На каком этаже?" – "На кой поверх?"; 
  • "Для меня забронирован номер" – "Имам запазена зграя"; 
  • "Прошу разбудить меня в ... часов" – "Моля, събудете ме в... часа"; 
  • "Прошу принести завтрак в номер" – "Моля, донесете закуска в сграя мы"; 
  • "Прошу отдать это белье в стирку" – "Моля, дайте това пране на прането"; 
  • "Прошу вас вызвать такси" – "Моля, повикайте такси"; 
  • "Пожалуйста, ключ" – "Моля, ключа". 

Для автосервиса

  • Автозаправочная станция – бензостанция;
  • Место стоянки – място за паркиране;
  • "Прошу вас, налейте мне... литров бензина" – "Моля, дайте мы... литра бензин"; 
  • "Прошу вас сменить масло!" – "Моля, смена маслот!"; 
  • "Прошу вас почистить и вымыть машину!" – "Моля, почистете и изме колат!"; 
  • "Прошу вас помочь мне устранить неисправности!" – "Моля, помогнете мы, имам пошкодить!"; 
  • "Я хочу поехать в..." – "Престиж до отошел в..."

Для ресторана 

  • Официант – келнер;
  • Завтрак – закуска;
  • Обед – обед;
  • Ужин – вечеря;
  • Закуска – предьястие;
  • Куриный суп – пилешка супа;
  • Овощной суп – градинарска супу;
  • Omelet – омлет;
  • Рыба – рыба;
  • Куры, цыпленок – кокошко, пыли;
  • Помидоры – домата;
  • Грибы – гиби;
  • Шпинат – спанаки;
  • Абрикосы - кайса;
  • Персики – прасковья;
  • Апельсин – портокале;
  • Виноград – гроно;
  • Черешня – черешен;
  • Клубника – ягоды;
  • Малина – малини;
  • Яблоки – ябилки;
  • Груши – круши;
  • Сливы – сливы;
  • Арбуз – дыня;
  • Арбуз – пипеш;
  • Картофель – картоф;
  • Язык – език;
  • Мясо – месо;
  • Телятина – телешко;
  • Свинина – свински;
  • Баранина – агнешка;
  • Мороженое – сладолед;
  • Блины – палачинке;
  • Бун – кифл;
  • Белое вино – бяло вино;
  • Красное вино – червене вино;
  • Пиво – бира (пиво);
  • Анисовая водка – мастика;
  • Фруктовый сок – плодов сок;
  • Стакан воды – чаша вода;
  • Газированная вода – газирана вода;
  • Молоко – мляко;
  • Чай – чай;
  • Кофе – кофе;
  • Торт – торта;
  • "Сколько мне нужно заплатить?" – "Колко трябва и платя?"

Для магазинов и заведений бытового обслуживания 

  • Мясной магазин – месарница;
  • Молочный магазин – млекарница;
  • Кафе-кондитерская – сладкарниця;
  • Булочная – хлебные вироби;
  • Хозяйственные товары – домакински спожи;
  • Парикмахерская, косметический кабинет – хигиенни послуги. 

Для поликлиники 

  • Врач – лекар;
  • Зубной врач – зиболекар;
  • Детский врач – детски лекарсткые;
  • Внутренние болезни – витрешни болести;
  • Гинеколог – гинеколог;
  • Хирург – хирург
  • Председатель, желудок, сердце – глава, стомы, сырце;
  • Нос, горло, уши – нис, гирло, уши;
  • "У меня боль в..." – "Имам болки в..."; 
  • "Прошу вас сообщить посольство..." – "Моля, уведомете посолството ..."

Для аптеки 

  • "Есть ли у вас средство против...?" – "Имати или средство против...?";
  • Головная боль – главоболие;
  • Кашель – кашлица;
  • Зубная боль – зибобол;
  • Ожог – изгаряне. 

Для ориентации в городе 

  • Площадь – плоштад;
  • Улица – вулица;
  • Перекресток, переулок – кристопит, напречна улица;
  • Параллельная – успоредна;
  • Музей – музей;
  • Такси, трамвай, автобус – такси, трамвай, автобус;
  • Парк – парк. 

Числительные 

  • Один – един;
  • Два – два;
  • Три – три;
  • Четыре – четире;
  • Пять – пет;
  • шесть – шесть;
  • Семь – сидим;
  • Восемь – осем;
  • Девять – девет;
  • Десять – десет;
  • Одиннадцать – единадесет;
  • Двенадцать – дванадесет;
  • Тринадцать – тринадесет;
  • Двадцать – двадесет;
  • Сто – сто;
  • Сто тридцать – сто тридесет;
  • Двести – двести;
  • Пятьсот – петстотин;
  • Тысяча – хиляда;
  • Первый – пирви;
  • Второй – другий;
  • Третий – третини;
  • Четвертый – четвирти;
  • Одиннадцатый – единадесети;
  • Двадцать третий – двадесет и трети;
  • Сто двенадцатый – сто дванадесети. 

Дни недели 

  • Понедельник – понеделник;
  • Вторник – вторник;
  • Среда – подряд;
  • Четверг – четвиртик;
  • Пятница – петик;
  • Суббота – сибота;
  • Воскресенье – неделя. 

Месяца 

  • Январь – януария;
  • Февраль – февруари;
  • Март – март;
  • Апрель – април;
  • Май – май;
  • Июгь – юные;
  • Июль – юли;
  • Август – август;
  • Сентябрь – септември;
  • Октябрь – октомври;
  • Ноябрь – ноември;
  • Декабрь – декември;
  • Год – час;
  • Квартал – тримесечие;
  • Сезон – сезон. 
Автор: Орися Біленька