На Национальном стадионе в Варшаве больше не будут выдавать украинцам номера PESEL

Городские власти Варшавы сообщили, что пункт выдачи номеров PESEL на Национальном стадионе прекращает свою работу. Рассказываем, где теперь украинцы могут подать документы на получение идентификационного номера в Польше.

С наплывом украинских беженцев в польских городах, в частности в Варшаве, столичная мэрия приняла решение об открытии дополнительного пункта по регистрации граждан Украины в Польше.

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Так, с 19 марта 2022 на Национальном стадионе в Варшаве начали принимать документы в украинцев на присвоение польского идентификационного номера. Однако в последнее время заметно снизился интерес среди беженцев именно к этому пункту. Поэтому его решили закрыть. Уже с завтрашнего дня, 9 июня, на варшавском стадионе не будут принимать заявки от украинцев на получение PESEL.

Пункт на стадионе проработал 83 дня. За это время там успели выдать более 111 тысяч номеров PESEL. Беженцев принимали каждый день без выходных с 8:00 до 16:00.

В дальнейшем подать заявку на присвоение номера PESEL украинцы смогут в районных отделах Управления по делам граждан в Варшаве (Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich).

Адреса районных управлений Варшавы можно узнать по ссылке

Кстати, на Национальном стадионе PGE гражданам Украины помогали с открытием банковского счета и принимали заявления на получение денежной помощи. Эти точки тоже не будут работать с 9 июня.

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