В трех польских городах начнут принимать заявления от украинцев на национальные визы

В Польше вступили в силу новые правила получения национальной визы для граждан Украины. Однако не все украинцы смогут оформить такие визы.

Завтра, 22 сентября, в Польше начнут работу пункты приема заявлений от украинцев для получения национальных виз. Новые правила вступили в силу еще 7 сентября.

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7 сентября 2022 года вступает в силу Распоряжение Министра внутренних дел и администрации от 10 августа 2022 года о внесении изменений в Положение о визах для иностранцев, которым вводится новый образец заявления на получение национальной визы с учетом возможности подачи таких заявлений министру,

– говорится в сообщении ведомства.

Адреса пунктов приема заявлений на получение национальных виз

Варшава – al. Jerozolimskie, 181B (вход B-1);

Познань – ul. Franciszka Ratajczaka, 19;

Люблин – ul. Tomasza Zana, 39A.

Будут работать эти пункты с 08:30 до 16:30.

Кто может податься на национальную визу в Польше

В МИДе Польши объяснили, что не все граждане Украины смогут оформить национальную визу, подав заявление на территории соседней страны.

Так, за такой визой могут обращаться украинцы для работы водителями в международных перевозках. Кроме того, оформить польскую национальную визу имеют право граждане Украины, работающие пилотами или другими членами экипажа в гражданской авиации.