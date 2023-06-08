В Польше может увеличиться минимальная зарплата: на сколько и когда

Ставки могут повыситься дважды – с 1 января и 1 июля 2024 года, равно как это было в текущем году.

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На сколько в Польше может увеличиться "минималка"

Так, с 1 января 2024 года минимальная зарплата в Польше может повыситься не менее чем на 19,44% (на 700 злотых) и составит 4 300 злотых брутто, а с 1 июля 2024 года – не менее 5,58% (на 240 злотых), то есть, до 4 540 злотых брутто.

В предложении профсоюзов средняя минимальная зарплата в 2024 году не может быть ниже 4 420 злотых брутто (3 342 злотых нетто).

Такие цифры профсоюза представили Совету министров, ежегодно до 15 июня представляющему расчеты Совету социального диалога, который в свою очередь выдвигает предложения минимальной заработной платы на следующий год к правительству. Из-за высокого уровня инфляции разница между доходами и ценами в Польше резко увеличивается, поэтому, по мнению профсоюзов, нужно немедленно повышать покупательную способность работников.

Существует и минус

В то же время, Союз предпринимателей и работодателей считает, что другой стороной медали может быть рост теневой экономики. Около трети экономически более слабых регионов Польши не выдержат такого повышения и разделят зарплаты на "белые" и "конверты", или просто выведут бизнес в страны, где это будет обходиться дешевле (Молдова, Румыния или Украина после войны).

Лучшим решением, по мнению президента Союза предпринимателей и работодателей Цезары Казьмерчака, было бы заморозка минимальной зарплаты в 2024 году на нынешнем уровне до стабилизации экономической ситуации в стране.