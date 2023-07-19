В Анталии поля застелили тысячами эксклюзивных ковров: зачем

На некоторых полях в Анталии вместо пшеницы "созревают" ковры. Необычную картину на днях можно наблюдать с высоты птичьего полета в районе Дошемеалты южной турецкой провинции Анталия.

На полях разложили 15 тысяч ковров ручной работы. Дорогие экземпляры будут лежать под палящим солнцем несколько недель.

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На полях Анталии можно увидеть необычное явление

Поля, на которых собран урожай пшеницы, покрывают тысячами ковров ручной работы стоимостью в сотни тысяч долларов. Их свозят владельцы ковровых магазинов согласно давней традиции. Пока эксклюзивные ковры будут вызревать на полях, их будет охранять военизированная охрана с собаками и фонарями.

Ковровые предприятия ремонтируют ковры, некоторым из которых больше сотни лет. А потом ценные изделия разлагают на солнце, чтобы яркие узоры выгорали до пастельных оттенков. Также солнце убивает в ворсе микробов.

Ковры на полях Анталии / Фото m.star.com.tr

За такие "выцветшие" ковры иностранные туристы готовы платить тысячи долларов. Клиенты преимущественно из Франции, Германии и США. Каждый ковер, который "загорает" на пшеничном поле, уже имеет владельца.

Мы следим за тем, чтобы эти ковры становились пастельными под солнцем. Некоторые ковры держим на солнце луну, а некоторые 4. Это зависит от того, сколько пастели хочет клиент. Процесс проводится только в летние месяцы,

– рассказал один из местных торговцев коврами.

Эксклюзивные ковры периодические переворачивают. Ночью они впитывают воду от росы. Эти процессы повышают ценность ковра, поэтому люди работают и днем и ночью.

"Гламурные поля" привлекают туристов и фотографов со всего мира / Фото m.star.com.tr

Ковры Турции: интересное

Турецкие ковры отличаются яркой палитрой красок. В целом преобладают желтые и синие цвета. На классических турецких коврах распространены геометрические узоры, цветочные орнаменты, исламская символика.

Как правило, турецкие ковры изготавливаются исключительно из натуральных материалов, таких как шелк, овечья шерсть и хлопок и ткутся двойным турецким узлом, и такие ковры могут прослужить 100 – 150 лет.