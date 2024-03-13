Парк, поражающий воображение: на месте заброшенного аэропорта в Афинах построят целый городской район

Аэропорт Элиникон в Афинах закрыт с 2001 года и был заброшен все это время. Однако, сейчас он стал центром крупного проекта городского развития, который охватит площадь 243 гектаров - как 340 футбольных полей.

На летном поле, где 23 года гулял ветер, уже начали строить новый городской район и самый большой в Европе парк на берегу моря, что поражает. Как будет выглядеть обновленный Эллиникон, показало американское архитектурное бюро Sasaki, которое разрабатывало проект нового района.

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На месте заброшенного аэропорта в Афинах построят парк

Парк Эллиникон станет местом отдыха и развлечений, сочетая в себе природу и инфраструктуру.

Летнее поле заброшенного аэродрома демонтируют, а бетон со взлетно-посадочных полос сделают элементами дизайна парка - он превратится в брусчатку на тротуарах, дизайнерские лавочки и элементы фонтанов.

Терминал аэропорта Элиникон сохранят и сделают частью инфраструктуры нового парка / Графика бюро Sasaki

Терминал аэропорта с 1960-х годов, дизайн которого создал американский архитектор финского происхождения Ээро Сааринен, решили не сносить. Он станет местом проведения мероприятий. Сохранят также и мачты освещения аэродрома.

Повторное использование получат и олимпийские объекты, которые были построены на территории аэропорта к Олимпиаде 2004 года, но потом были заброшены.

Терминал и перрон в аэропорту Элиникон / Фото avianews.com

Озеро площадью 1,5 гектара появится на месте олимпийской площадки для соревнований по каноэ и каяку. Новый водоем станет местом, где можно будет поплавать на лодках, позаниматься йогой, играми на открытом воздухе или провести уроки на открытом воздухе.

Озеро также позволит аккумулировать дождевую воду, которую потом можно будет использовать для полива растений в парке в засушливый период.

Пруд в парке Элиникон появится на месте спортивных объектов Олимпиады 2004 года / Графика бюро Sasaki

Пока неясно, как долго продлится реализация проекта. Фонд приватизации госимущества Греции продал территорию аэропорта Элиникон под застройку греческой компании Lamda еще в 2014 году, однако активные работы на месте начались недавно.