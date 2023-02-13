На украинско-польской границе заработал новый пункт пропуска
Поток машин, автобусов и грузовых автомобилей через границу постоянно меняется. И чтобы усилить пропускную способность на украинско-польском участке, там открыли еще один пункт пропуска.
Сегодня, 13 февраля, на границе с Польшей заработает новый пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Он будет обслуживать пустые грузовики.
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Так, с 08:00 13 февраля 2023 года в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи – Мальховице" начнут осуществлять пропуск грузового транспорта с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза,
– говорят в Государственной пограничной службе Украины.
В ведомстве также добавили, что будут пропускать грузовики круглосуточно по направлениям выезда из Украины и въезда.
Какие очереди на пунктах пропуска на границе с Польшей (по состоянию на 6 утра 13 февраля)
- "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 0 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход для эвакуации);
- "Грушев" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход для эвакуации);
- "Краковец" – 0 легковых автомобилей, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини2" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выезд для эвакуации).
Гражданам Украины, которые планируют пересекать границу, следует учитывать при планировании таких поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска из-за отключения электроэнергии, а также погодных условий на автодорогах.