На украинско-польской границе заработал новый пункт пропуска

Поток машин, автобусов и грузовых автомобилей через границу постоянно меняется. И чтобы усилить пропускную способность на украинско-польском участке, там открыли еще один пункт пропуска.

Сегодня, 13 февраля, на границе с Польшей заработает новый пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Он будет обслуживать пустые грузовики.

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Так, с 08:00 13 февраля 2023 года в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи – Мальховице" начнут осуществлять пропуск грузового транспорта с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза,

– говорят в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве также добавили, что будут пропускать грузовики круглосуточно по направлениям выезда из Украины и въезда.

Какие очереди на пунктах пропуска на границе с Польшей (по состоянию на 6 утра 13 февраля)

"Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 0 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход для эвакуации);

"Грушев" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход для эвакуации);

"Краковец" – 0 легковых автомобилей, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини2" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выезд для эвакуации).

Гражданам Украины, которые планируют пересекать границу, следует учитывать при планировании таких поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска из-за отключения электроэнергии, а также погодных условий на автодорогах.