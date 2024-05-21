Уже надоело: стюардесса рассказала о самой частой жалобе пассажиров

Авиаперелеты для большинства путешественников могут быть настоящим испытанием. Стюардесса назвала частую жалобу от пассажиров, которую ей приходилось слышать.

На что всегда жалуются пассажиры?

Стюардесса Хизер Пул рассказала, что путешественники чаще всего жалуются на неисправную развлекательную систему, отсутствие Wi-Fi и откинутые сиденья. Членам экипажа уже надоело это слышать.

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Вопрос о том, стоит ли откидывать кресла в самолетах, вызывает жаркие споры среди авиапассажиров, а иногда даже требует вмешательства экипажа. Этот вопрос связан с беспокойством относительно ограниченного пространства в и без того тесных салонах самолетов.

Но Пул отметила, что обращение к стюардессе о помощи может оказаться безрезультатным, поскольку они "ничего не могут сделать с откинутыми креслами" – откидывать сиденья разрешено.

Если вы ударите сиденье ногой или будете угрожать ударить кого-то кулаком по лицу, вас высадят с рейса, а не человека, который отодвинул свое сиденье,

– говорится в сообщении.

Стюардесса посоветовала людям, которые решили откинуть кресло в самолете, делать это медленно и осторожно. Это предостережение необходимо, чтобы предотвратить возможное повреждение ноутбуков пассажиров, которые сидят позади них.

Плохие привычки пассажиров

Пассажирам не нужно спешить вставать со своих кресел, как только самолет приземляется. Вставание сразу после приземления не приводит к более быстрому процессу высадки.



Что больше всего раздражает на борту самолета / Фото Unsplash

Эксперты также отмечают, что многих пассажиров очень раздражает, когда кто-то рядом громко жует жвачку, и, тем более надувает пузыри и лопает их.

Еще дети могут быть настоящим кошмаром в самолетах, но только родители должны иметь дело со своим ребенком. Поэтому, если вам во время путешествия доставляет неудобство посторонний ребенок, например, бьет по спинке вашего кресла или задевает вас ногами, стоит вежливо обратиться к его родителям.

Кроме того, никто не любит пьяных людей на борту самолетов, ведь часто они ведут себя слишком громко, и могут пойти на конфликт с другими пассажирами и персоналом. Но даже если агрессии нет, с пьяным пассажиром все равно может быть очень тяжело.