"Осторожно – женщины в бикини на дороге": на Бали попросили российских туристов одеваться скромнее

Власти популярного тропического острова Бали обратились к российским туристам с просьбой "одеваться скромнее" во время пребывания на острове. Беспокойство вызывает поведение некоторых гостей из России, которые, возможно, не в полной мере осознают культурное и традиционное значение мест, что посещают. Это привело к некомфортным условиям для водителей на дорогах курорта.

В недавнем интервью с руководителем департамента туризма Бали Тёк Багусом Пемаюном было обнаружено, что путешественники из России являются важным фактором, способствующим рассеянному поведению местных водителей за рулем.

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На Бали попросили россиян "одеваться скромнее"

По его словам, на Бали значительное количество нарушений правил дорожного движения со стороны туристов связано с тем, что некоторые лица ездят на мотоциклах в неподходящей одежде, например, в бикини. Такое поведение не только отвлекает местных на дороге, но и привлекает неоправданное внимание в социальных сетях.

Хотя это можно объяснить жаркой погодой в тропической стране, туристов призывают придерживаться местных норм и правил, чтобы обеспечить безопасный и уважительный опыт для всех.

Если есть такая возможность, делайте выбор в пользу длинных штанов. Шорты – это тоже нормально, если они уместной длины. В противном случае будете привлекать к себе много внимания на дороге, а это может отвлекать других водителей. Пожалуйста, носите соответствующую одежду, а не только бюстгальтер,

– попросили россиян на Бали.

Руководитель департамента туризма Бали также попросил туристов обязательно спрашивать у гидов и местных жителей о дресс-коде в культурных и религиозных местах, чтобы не шокировать местных.