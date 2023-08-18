Прыгнул с Эйфелевой башни с парашютом: экстремала моментально арестовали

Французская полиция задержала смельчака, прыгнувшего с 300-метровой башни в центре Парижа. Нарушителем оказался 24-летний опытный альпинист.

Мужчина проник с парашютом в рюкзаке на территорию Эйфелевой башни около 5:00 утра, за несколько часов до официального открытия достопримечательности. Но ему не удалось остаться незамеченным: поднимавшегося на башню нарушителя зафиксировали охранники.

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Но остановить 24-летнего экстремала не удалось. Он успел добраться до вершины башни, прежде чем его поймали, и спрыгнул.

Парашютист приземлился на соседнем стадионе, где его быстро арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело за "создание угрозы для жизни других людей" и "незаконное проникновение".

Такие безответственные действия подвергают опасности людей, работающих на башне или под ней,

– заявили в компании Sete, которая является администратором Эйфелевой башни.

Из-за этого инцидента пришлось отложить время открытия достопримечательности для посетителей.

"Приключения" участились

Эйфелева башня – главная туристическая гордость Франции и символ Парижа. Ее в 2022 году посетили 5,9 миллиона туристов.

Охране Эйфелевой башни в последние дни точно не приходилось скучать. В понедельник между ее этажами обнаружили двух американских туристов, которым удалось заночевать прямо на башне. Они выпили лишнего, проскользнули через службу безопасности и попали в закрытую для посетителей зону. Поэтому освобождать их оттуда пришлось с помощью спасателей – привлекли специальный отдел для спасения людей с высоты.

Охрана достопримечательности ничего не подозревала и просто совершала утренний обход перед открытием. Они сами не ожидали увидеть на Эйфелевой башне незваных "квартирантов".

А еще на прошлой неделе башню эвакуировали дважды в сутки из-за фейковых сообщений о заминировании.