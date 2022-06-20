Мужчин призывного возраста не будут отправлять из Польши в Украину: опровержение фейка

Подавляющее большинство наших беженцев в Польше – женщины с детьми. Однако в соседней стране есть и украинские мужчины призывного возраста. И в сети на эту тему начали распространять очередной российский фейк.

Так, в российских соцсетях запустили еще один фейк, чтобы ухудшить отношения между Польшей и Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

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По его словам, в интернете распространяется информация о том, что власти Польши якобы готовы помочь Украине вернуть из-за границы мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В соседней стране якобы согласились "вылавливать" украинцев призывного возраста и насильно отправлять их домой.

В ходе операции по дезинформации было создано фальшивое письмо главы МИД Украины в МИД Польши. В нем содержится просьба, огласка которой должна спровоцировать враждебность украинцев к польскому государству. Документ предусматривает, что Польша будет искать украинцев и отправить их на родину,

– написал Станислав Жарин.

Представитель спецслужб отмечает, что это еще один пример пропаганды, цель которой – создать враждебные отношения между украинским и польским народами.

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