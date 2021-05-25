Музей в Нью-Йорке собрал одну из крупнейших в мире коллекций украинской вышивки: видео

Украинский музей в Нью-Йорке имеет в наличии около 20 тысяч экспонатов национального вышитого текстиля. Уникальная коллекция изображает культурные особенности всех регионов Украины.

Одна из ключевых задач музея – иметь широкое региональное представительство. Поэтому коллекция постоянно пополняется новыми моделями.

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Об украинском музее

Директор музея Мария Ошуст рассказала, что создать такую коллекцию им предложила коллекционер из Канады. В музее с радостью приняли предложение той женщины. Идею реализовали, чтобы показать особенности различных регионов. Так, в музее присутствуют вышивки с: Черниговщины, Гуцульщины, Полесья и других украинских краев. Их можно отличить по крою и орнаментам. Например, вышивка белыми нитками по белой ткани является характерной для Полтавщины.

Куратор музея Любовь Волынец знает вышиванки настолько хорошо, что может распознать происхождение изделия на ощупь, с закрытыми глазами. По ее мнению, каждая рубашка может рассказать историю, если уметь распознавать ее знаки. Неудивительно, что сейчас вышитыми рубашками активно интересуются потомки иммигрантов из Украины, которые уже не владеют украинским языком, но изучают генеалогические студии своего рода.

Об интересе к вышиванкам говорит и директор сувенирной лавки музея Лариса Сегида-Плащук. Ежегодно она летает в Украину за интересными образцами, которые могут захватить американскую аудиторию. Говорит, что особенно популярны изделия с белой вышивкой на цветном фоне. Такие рубашки выглядят современно. Их с удовольствием носят не только украинцы. Также женщина рассказала, что нередко гостями музея являются студенты нью-йоркских колледжей, которые учатся на дизайнеров одежды. А покупатели рубашек чаще наведываются после просмотра выставок, поражены и вдохновлены красотой аутентичных украинских вышиванок.

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