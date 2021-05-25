Одна из ключевых задач музея – иметь широкое региональное представительство . Поэтому коллекция постоянно пополняется новыми моделями.

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Об украинском музее

Директор музея Мария Ошуст рассказала, что создать такую коллекцию им предложила коллекционер из Канады. В музее с радостью приняли предложение той женщины . Идею реализовали, чтобы показать особенности различных регионов. Так, в музее присутствуют вышивки с: Черниговщины, Гуцульщины, Полесья и других украинских краев. Их можно отличить по крою и орнаментам. Например, вышивка белыми нитками по белой ткани является характерной для Полтавщины.

Куратор музея Любовь Волынец знает вышиванки настолько хорошо, что может распознать происхождение изделия на ощупь, с закрытыми глазами. По ее мнению, каждая рубашка может рассказать историю , если уметь распознавать ее знаки. Неудивительно, что сейчас вышитыми рубашками активно интересуются потомки иммигрантов из Украины , которые уже не владеют украинским языком, но изучают генеалогические студии своего рода.

Об интересе к вышиванкам говорит и директор сувенирной лавки музея Лариса Сегида-Плащук . Ежегодно она летает в Украину за интересными образцами, которые могут захватить американскую аудиторию. Говорит, что особенно популярны изделия с белой вышивкой на цветном фоне . Такие рубашки выглядят современно. Их с удовольствием носят не только украинцы. Также женщина рассказала, что нередко гостями музея являются студенты нью-йоркских колледжей , которые учатся на дизайнеров одежды. А покупатели рубашек чаще наведываются после просмотра выставок , поражены и вдохновлены красотой аутентичных украинских вышиванок.