Можно выиграть квартиру: в Польше сеть супермаркетов запустила акцию-лоторею

Польская сеть супермаркетов Biedronka объявила о старте новой акции-лотереи. Так, совершая покупки, клиенты получают шанс выиграть жилье в Польше, стоимость которого составляет 500 тысяч злотых.

Продолжительность предложения – с 7 февраля по 16 апреля текущего года. Каждый покупатель, который приобрел товары на определенную сумму, автоматически становится претендентом на главный приз – квартиру или дом в Польше!

Интересно Рождение и воспитание ребенка в Польше: украинка поделилась опытом и дала полезные советы

О лотерее

Чтобы стать участником, необходимо совершить покупку с картой Moja Biedronka; Сумма покупки должна составлять не менее 99 злотых; После оплаты чека клиент получает лотерейный билет; За один день на свою карту покупатель может получить до 10 лотерейных билетов; Еженедельная программа будет выбирать 5 человек, которые выиграют по 500 000 злотых, что необходимо потратить на покупку дома или квартиры.

Акция имеет определенные ограничения, касающиеся товаров в чеке. Исключение составляют: алкогольные напитки, табачные изделия, детские смеси и пополнение мобильного телефона. Эти позиции в сумму покупки засчитываться не будут.

Отмечают, что в розыгрыше будут участвовать только голоса, полученные за покупки на прошлой неделе. Первые победители станут известны уже 16 февраля.