Можно выиграть квартиру: в Польше сеть супермаркетов запустила акцию-лоторею
7 февраля 2022 , 20:27Читати новину українською
Источник:The Warsaw
Польская сеть супермаркетов Biedronka объявила о старте новой акции-лотереи. Так, совершая покупки, клиенты получают шанс выиграть жилье в Польше, стоимость которого составляет 500 тысяч злотых.
Продолжительность предложения – с 7 февраля по 16 апреля текущего года. Каждый покупатель, который приобрел товары на определенную сумму, автоматически становится претендентом на главный приз – квартиру или дом в Польше!
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О лотерее
- Чтобы стать участником, необходимо совершить покупку с картой Moja Biedronka;
- Сумма покупки должна составлять не менее 99 злотых;
- После оплаты чека клиент получает лотерейный билет;
- За один день на свою карту покупатель может получить до 10 лотерейных билетов;
- Еженедельная программа будет выбирать 5 человек, которые выиграют по 500 000 злотых, что необходимо потратить на покупку дома или квартиры.
Отмечают, что в розыгрыше будут участвовать только голоса, полученные за покупки на прошлой неделе. Первые победители станут известны уже 16 февраля.