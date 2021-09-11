Это подчеркивает Министерство юстиции Украины. Важный нюанс, на который следует обратить внимание: алименты от граждан других государств в Украине не облагаются налогами.

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Подробнее о взыскании алиментов, если одна сторона находится за пределами Украины

Минюст отмечает, что Украина является участницей ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, которые позволяют решать вопрос о взыскании алиментов. Если родители по каким-то причинам не могут самостоятельно урегулировать все моменты относительно обязанности обеспечения ребенка, то следует обратиться к международно-правовому механизму решения этих вопросов. Прежде всего – путем обращения в суд .

Если одна из сторон живет за границей, то при подаче судебного иска нужно учитывать положения соответствующих международных договоров Украины, что действуют в отношениях между Украиной и иностранным государством. То есть, чтобы взыскать алименты с такого лица, необходимо обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник, с соответствующим ходатайством. Также можно обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает плательщик алиментов с заявлением о вынесении решения по поводу алиментов.

Если возникает необходимость взыскания алиментов с человека, находящегося на территории иностранного государства, с которым у Украины есть заключенный международный договор, то через органы юстиции можно прислать соответствующее заявление. Министерство юстиции Украины в течение месяца после получения заявления выполняет следующие действия :

проверяет наличие в заявлении всей необходимой информации и наличие других документов;

может при необходимости вернуть заявление для дооформления;

заполняет формуляр о передаче и направляет его вместе с заявлением в центральный орган запрашиваемого Договорного государства;

помогает заявителю в осуществлении перевода документов (если требуется);

на обращение центрального органа запрашиваемого Договорного государства предоставляет заверенные компетентным органом Украины копии документов;

после получения информации от иностранных органов направляет истцу письменное сообщение о ходе и результатах рассмотрения заявления или ходатайства.