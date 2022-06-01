Можно ли украинским водителям при въезде в Польшу иметь с собой топливо в канистрах

Из-за войны в Украине поток наших граждан через границу с Польшей значительно вырос. И многие выезжают в соседнюю страну собственной машиной. Но как быть с запасом топлива?

Так, учитывая ситуацию на украинских АЗС, когда не на всех станциях есть возможность заправиться бензином или дизелем, украинских водителей все больше интересует такой вопрос: можно ли при пересечении украинско-польской границы иметь в машине канистру с запасным горючим?

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Можно ли ввозить в Польшу топливо в канистрах на частном автомобиле

Украинские таможенники сообщили, что перевозка в канистрах любого топлива через границу запрещена. Разрешено иметь с собой количество бензина или дизельного топлива, сколько может вместить бак вашей машины. Если же вдруг в багажнике пограничники обнаружат запасы топлива, то его придется избавиться: залить в бак, если же не помещается, можно поделиться с водителями, которые стоят в очереди рядом с вами, или же просто вылить.

Обязательные предметы, которые должны быть в автомобиле при въезде в Польшу

Огнетушитель

Запасное колесо

Знак аварийной остановки

Аптечка

Светоотражающие жилеты (количество жилетов должно быть равно количеству пассажиров).

Границу можно пересекать на машине с полным баком горючего, но не более 200 литров.

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Что запрещено перевозить через польскую границу

Оружие;

Химические и токсичные вещества;

Психотропные и наркотические препараты;

Нелицензированное (пиратское) программное обеспечение, материалы порнографического содержания;

Ювелирные ценности и предметы старины (без разрешения на вывоз);

Растения и животные, находящиеся под опасностью исчезновения;

Молоко и молочные продукты (творог, масло и т.п.);

Мясо, мясо, сало;

Консервные изделия;

Овощи, семена, растения, фрукты (кроме ананасов, кокосов, бананов, фиников и дуриана), которые ввозятся в Польшу, должны иметь фитосанитарный сертификат. Его должна издать официальная служба защиты растений в стране происхождения.

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