Рассмотрим ситуацию на примере Испания, которая также предоставляет нашим гражданам временную защиту.

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К сожалению, пока однозначного ответа на этот вопрос нет . С одной стороны, у многих беженцев, въехавших в Европу по биометрическому паспорту, есть 90 дней свободного перемещения по зоне ЕС и вроде бы этим можно пользоваться. С другой стороны, карта резидента, которую начали выдавать в Испании, также дает право на свободу путешествий и посещение родины.

Однако испанцы говорят: "Но вы же попросили защиту и помощь, тогда зачем вам ехать в страну, где война? Вы же из нее добровольно бежали сюда и мы выделили вам место под солнцем". С такой же призмы власти Испании могут смотреть и на выезды в страны ЕС, ведь статус временной защиты дают для безопасного пребывания в одной стране, а не для путешествий и развлечений по Европе.

Поэтому мнения разделились, одни специалисты уверяются, что с активным статусом временной защиты можно спокойно покидать страну не надолго, а другие предостерегают, что из-за таких действий есть риск потерять этот статус.

Таким образом, если подытожить – краткосрочные поездки не должны приводить к потере статуса, но до получения официальных разъяснений все же лучше воздержаться от выезда из страны, предоставившей вам временную защиту, а при необходимости – обращаться в компетентные органы страны за пояснениями.

Что такое временная защита в странах Европы

Это исключительное мероприятие для предоставления немедленной и временной защиты перемещенным лицам из стран, не входящих в ЕС и тем, кто не может вернуться на родные земли. Она применяется, когда существует риск того, что стандартная система предоставления убежища не справится с массовым наплывом беженцев.

Какие права предоставляет временная защита украинцам

Граждане Украины могут находиться на территории ЕС в течение года с возможностью продления.

Украинцы имеют право на проживание, трудоустройство, социальную и медицинскую помощь.

Дети получают право на образование.