Можно ли в Польше пить воду из-под крана

В Украине одни привыкли фильтровать местную воду или покупать бутилированную, а другие смело пьют прямо из-под крана. А какая ситуация в Польше?

Так, по мнению экспертов, вода, подаваемая в дома польскими водоканалами, полностью соответствует современным нормам. Ее можно пить "в сыром" виде и не нужно фильтровать или кипятить водопроводную воду.

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Более того, воду из-под крана можно пить во всех городах Польши. Перед попаданием воды на кухне она проходит регулярный биологический и химический контроль и постоянно очищается.

Вода в кранах – минеральная, в ней содержится кальций и магний. Интересно, что уровень минералов зависит от города: например, в Кракове их больше, чем в Варшаве. Кроме этого, накипь в чайнике – нормальное явление на польских кухнях. Это осадок, образующийся при нагревании минералов.

И вот еще одна причина пить водопроводную воду – она стоит примерно в 200 раз дешевле бутилированной.

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