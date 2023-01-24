Украинцам разъяснили, можно ли пересечь границу с загранпаспортом в Дии

Во время военного положения граждане Украины для выезда за границу могут воспользоваться как заграничным, так и внутренним паспортом. А как насчет цифрового образца загранпаспорта?

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, с какими документами разрешено покидать территорию во время войны. А также рассказали, в каком случае пересечение границы может быть разрешено при наличии загранпаспорта в приложении Дия.

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Когда пограничники могут принять загранпаспорт в Дии

Как отметили в ГПСУ, украинцы могут пересечь границу с загранпаспортом в Дии только в одном случае – когда гражданин Украины прибыл в украинский пункт пропуска без физического загранпаспорта, вместо этого имеет сгенерированный документ в приложении, тогда въезд на территорию Украины может быть разрешен в персональном порядке.

Также пограничники могут разрешить въезд при наличии свидетельства о рождении.

Во всех других случаях загранпаспорт в Дии не дает права пересекать границу, а также не может служить подтверждением личности в странах Европы и мира.

Пока путешествовать с электронным паспортом за границу вы не можете. Для этого нужно его признание за границей. Наша команда работает над тем, чтобы это произошло в ближайшем будущем,

– уточняют в онлайн-сервисе государственных услуг.

Какие документы позволяют выезжать из Украины во время военного положения