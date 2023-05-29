Молдова на 2 дня отменит авиарейсы и международные поезда: в чем причина

Во время саммита Европейского политического сообщества, который начнется 1 июня, над страной будет закрыто воздушное пространство. Также не будут курсировать некоторые международные поезда.

Европейский саммит в Молдове продлится 1 и 2 июня. Правоохранители страны предупреждают о значительных транспортных ограничениях на 2 дня. Отменят ли все рейсы и как будут курсировать поезда – узнаете в материале.

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Отмена рейсов

Воздушное пространство Молдовы будет полностью закрыто с 00:00 1 июня до 7:00 утра 2 июня. Отменяют полеты всех гражданских самолетов, за исключением бортов официальных лиц.

Для гражданских беспилотников запрет на полеты будет действовать в период с 00:00 31 мая до 7:00 утра 2 июня.

Граждан в эти несколько дней также призывают избегать пользования прилегающими к аэропорту Кишинева дорогами.

Движение поездов

31 мая и 1 июня движение поездов по маршрутам "Кишинев-Яссы" и "Кишинев-Бендеры-3" будет приостановлено. Однако поезда по маршрутам "Кишинев-Бухарест" и "Кишинев-Унгены" будут курсировать по обычному расписанию.

Поезд "Кишинев-Киев" также будет ходить по привычному графику (отправление из Кишинева по четным дням, а из Украины – по нечетным).

1 июня в Молдове состоится саммит Европейского политического сообщества. Это масштабное мероприятие, на которое приглашены около 50 официальных делегаций. В Молдову в этот день прибудут лидеры европейских государств, главы правительств и чиновники Европейского союза. Поэтому правоохранители Молдовы предпринимают беспрецедентные меры безопасности.