Молдова на 2 дня отменит авиарейсы и международные поезда: в чем причина
Источник:МВД Молдовы
Во время саммита Европейского политического сообщества, который начнется 1 июня, над страной будет закрыто воздушное пространство. Также не будут курсировать некоторые международные поезда.
Европейский саммит в Молдове продлится 1 и 2 июня. Правоохранители страны предупреждают о значительных транспортных ограничениях на 2 дня. Отменят ли все рейсы и как будут курсировать поезда – узнаете в материале.
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Отмена рейсов
Воздушное пространство Молдовы будет полностью закрыто с 00:00 1 июня до 7:00 утра 2 июня. Отменяют полеты всех гражданских самолетов, за исключением бортов официальных лиц.
Для гражданских беспилотников запрет на полеты будет действовать в период с 00:00 31 мая до 7:00 утра 2 июня.
Граждан в эти несколько дней также призывают избегать пользования прилегающими к аэропорту Кишинева дорогами.
Движение поездов
31 мая и 1 июня движение поездов по маршрутам "Кишинев-Яссы" и "Кишинев-Бендеры-3" будет приостановлено. Однако поезда по маршрутам "Кишинев-Бухарест" и "Кишинев-Унгены" будут курсировать по обычному расписанию.
Поезд "Кишинев-Киев" также будет ходить по привычному графику (отправление из Кишинева по четным дням, а из Украины – по нечетным).