Мобильные операторы Чехии подсчитали, сколько украинцев прибыло в страну

Чехия продолжает принимать беженцев из Украины. Местные операторы мобильной связи тем временем подсчитали, сколько украинцев находятся на территории страны.

Так, чешские сотовые операторы опубликовали свою статистику по поводу украинских беженцев. По их данным, с начала войны в Чехию въехали около 350 тысяч человек из Украины.

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Такую цифру специалисты назвали не случайно – они провели анонимный мониторинг активных SIM-карт.

В МВД Чехии, в свою очередь, подтвердили 266 018 выданных специальных виз украинцам, пересекшим границу с Чешской Республикой от 24 февраля.

После того как беженцы оказались на территории страны, у них есть еще месяц, чтобы легализовать свое пребывание в Чехии. Так что более 80 тысяч украинцев еще, скорее всего, не появились в центрах регистрации.