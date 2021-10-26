Мэр Варшавы принял участие в "гонках" общественного транспорта и автомобиля
Источник:твиттер Рафала Тшасковского
Мэр Варшавы Рафал Тшасковський является сторонником общественного транспорта и всячески поощряет жителей польской столицы пользоваться автобусами, троллейбусами и метро. Так, мэр решил устроить "гонки" с журналистом Марчином Меллеров.
Их соревнования должно было определить, как перемещаться по Варшаве быстрее – на общественном транспорте или на своем авто.
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В чем заключался эксперимент
Рафал Тшасковский и Марчин Меллер преодолели один и тот же путь, но разными способами. Мэр выбрал общественный транспорт, а Меллер поехал на машине. Участники выехали в 8:15. Путь начинался рядом со станцией метро "Кабаты".
Здесь (в метро – 24 канал) можно почитать и поработать. Оказывается, что есть много времени на то, чтобы распланировать день,
– отметил мэр Варшавы.
Между тем журналист застрял в пробках на улице Puławska. Зато Тшасковский быстро преодолел эту дистанцию и пересел на 20-й трамвай. Во время поездки в трамвае он рассказал, что одно место по этой дороге вызывает у него очень теплые эмоции.
Дело в том, что маршрут трамвая проходит мимо больницы святой Софии. Там родились двое детей Рафала Тшасковского, поэтому это место много для него значит. Он поблагодарил работников больницы и пожелал им здоровья.
Кто победил в "гонках"
В место назначения – трамвайное депо Warszawa-Wola на улице Wolska – первым прибыл Рафал Тшасковский.
Результаты выглядели следующим образом
- 40 минут и 5 секунд понадобилось на дорогу мэру Варшавы;
- за 59 минут и 25 секунд добрался до места назначения журналист.
Мэр Варшавы принял участие в "гонке": смотрите видео