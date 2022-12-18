Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году: знаковые фото в сине-желтых цветах
Несомненно, 2022 год для каждого из нас запомнится полномасштабным нападением России на Украину. А еще – невероятной поддержкой всего мира, которому не безразлично будущее нашего государства.
В рамках итогов уходящего года Закордон 24 решил вспомнить один из аспектов поддержки украинского народа, который в 2022 году поднимал наш моральный дух. В течение 9 месяцев полномасштабной войны страны по всему миру разными способами демонстрировали свою солидарность Украине в борьбе с российскими оккупантами.
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В частности известные сооружения, памятники архитектуры и чудеса мира засияли сине-желтыми цветами. Такие мощные месседжи и осуждение российской агрессии чрезвычайно важны сейчас, ведь внимание мирового сообщества не должно угасать. Особенно это важно для украинцев, ведь мы сейчас боремся за независимость и свободу.
Как страны-союзники в 2022-м выражали солидарность Украине
С первых дней полномасштабной российско-украинской войны мир отреагировал на события и поддержал нас. Первыми были Франция и Германия. Так, уже 25 февраля Эйфелева башня в Париже засияла сине-желтым. Цветами украинского флага в тот же день подсветили стадион "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. Кроме того, здание мэрии Мюнхена, Мюнхенский технический университет и Олимпийская башня также украсили в знак солидарности Украины.
Со временем такое проявление поддержки активно распространилось и на другие страны Европы, Америки, Ближнего Востока и Азии. Практически по всех континентах стали все больше украшать известные локации в сине-желтый.
Почти 50 знаменитых исторических построек, площадей, мостов, телебашен и других сооружений были в цветах флага Украины. Среди них – здание Совета Европы в Страсбурге, CN Tower в канадском Торонто, Ниагарский водопад, площадь Свободы в Эстонии, телебашня Тбилиси, телебашня TELSTRA в австралийской Канберре, Финикийская крепость в Ливане, самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа и другие. Как это было – Закордон 24 собрал знаковые кадры в фотоновости.
Как памятники архитектуры выглядели в сине-желтом цвете
Здание ЕС в Брюсселе (Бельгия)
Колизей в Риме (Италия)
Здание правительства Уэльса в Cathays Park в Кардиффе (Великая Британия)
Обзорное колесо в Лондоне (Англия)
Бранденбургские ворота в Берлине (Германия)
Палаццо Марино в Милане (Испания)
Опера в Сиднее (Австралия)
Ниагарский водопад (Канада)
Башня Кутуб-Минар (Индия)
Самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа (ОАЭ)
Башня Куала-Лумпур (Малайзия)
Мост Тысячелетия в Подгорице (Черногория)
Башня Азади в Тегеране (Иран)
Мост Вади Абдун в Аммане (Иордания)
Измирская часовая башня (Турция)
Мост Султана Селима Явуза через Босфор (Турция)
Мост Султан Мехмеда Фатиха, Второй Босфорский мост (Турция)
Дворец Наций, Отделение ООН в Женеве (Швейцария)
Петршинская башня в Праге (Чехия)
Жверинский мост (Литва)
Мост Хай Левел в Эдмонтоне (Канада)
Совет Европы и Страсбурге (Франция)
Бурдж аль-Мамлака – небоскреб в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
Мэрия города Болтона (Великобритания)
Мэрия Фредериктона (Канада)
Конгресс Республики Перу
Мэрия города Мурсия (Испания)
Десятки стран не остались в стороне от событий в Украине, и они помогают нам не только оружием, техникой, деньгами и гуманитарной помощью, но и поддержкой морального духа украинцев. А это очень важно в нашей борьбе с оккупантами. Солидарность мира приближает Украину к победе!