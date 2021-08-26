Минимальная зарплата в Польше 2022: на какую сумму можно рассчитывать

Вокруг минимальной зарплаты в Польше возникает немало споров. Правительство и профсоюзы предлагают разные суммы повышения, а работодатели и вовсе дистанцируются от идеи изменения размера минимальной оплаты труда.

Как известно, в 2022 году минимальная зарплата в Польше должна повыситься. Изменение этой суммы повлияет в том числе и на трудовых мигрантов из Украины.

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Какую сумму минимальной заработной платы в Польше следует ожидать

В июне правительство Польши предложило, чтобы в следующем году минимальная зарплата в стране составляла 3 000 злотых брутто (почти 21 000 гривен). Следует отметить, что это на 200 злотых (примерно 1 400 гривен) больше, чем в текущем году. Предложенные изменения должны коснуться и почасовой оплаты труда. С 2022 она составит 19,60 злотого (около 137 гривен) в час.

Зато профсоюзы настаивают, чтобы месячная сумма минималки составляла 3 100 злотых (примерно 21 700 гривен), а почасовая ставка была не менее 21,75 злотых (около 152 гривен). Свои версии профсоюзы объясняют тем, что инфляция в стране не будет ниже в 2022 году, как свидетельствуют прогнозы. Инфляция будет негативно влиять на покупательную способность, поэтому, по их мнению, есть смысл внести коррективы в предложение правительства.