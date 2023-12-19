В Чехии повышают минималку: сколько могут заработать украинцы

Начиная со следующего года, 1 января 2024, в Чехии произойдет значительный рост минимальной заработной платы. Это повышение в стране станет самым существенным в истории.

В частности, минималка вырастет на 65 евро. Выходит, что теперь работники будут получать от 671 евро после всех отчислений.

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Как изменится размер ставок работников

В следующем месяце минимальная зарплата в Чехии вырастет с 17 300 крон (706 евро) до 18 900 крон (771,44 евро) до отчислений. Постановление о повышении правительство утвердило 13 декабря. Профсоюзы выступали за еще больший рост минимальных ставок оплаты труда.

Рабочий должен получать минимум 16 442 кроны чистыми. Почасовая минимальная зарплата в Чехии с января 2024 года вырастет со 103,8 крон до 112,5 крон.

В следующем году минимальная зарплата должна составлять 41% средней зарплаты. К 2028 году планируется увеличивать минималку так, чтобы она достигла 45% от средней зарплаты ежегодно.

Правительство подтвердило постановление о повышении минимальной зарплаты на 1 600 крон. Рост будет самым высоким в истории. В то же время будем выполнять цель, что в течение 5 лет минималка постепенно будет повышаться до 45% средней заработной платы,

– заявил министр труда Мариан Юречко.

Предыдущий раз в Чехии повышали минимальную зарплату в январе 2023 года – на 1 100 крон.

Повышение будет касаться четырех из восьми уровней гарантированной заработной платы, которая выплачивается в соответствии с требованиями, ответственностью и квалификацией работы. Три самых низких уровня вырастут на 1 600 крон, а самые высокие на 3 200 крон.

Сколько могут заработать украинцы в Чехии?

117 000 трудоспособных беженцев в Чешской Республике успешно нашли работу. Эта цифра составляет большую часть беженцев в стране. Сейчас работать в Чехии есть возможность украинцы с временной защитой.

Ведущими секторами являются производство товаров массового спроса, автомобилестроение и логистика. Также очень популярны вакансии в автомобильной отрасли.

Сколько украинцы могут заработать в Чехии / Фото Unsplash

Зарплата без знания языка и опыта составляет 25-35 тысяч чешских крон на руки. Работодатели обычно снабжают работников еще бесплатным жильем, а также нередко выдают купоны на питание.

В 2024 году минималка в Польше вырастет в два этапа

В Польше со следующего года запланирован очередной рост минимальной зарплаты. Сумма малейшего оклада в стране увеличивается систематически.

В стране сейчас проживает почти миллион украинцев, получивших временную защиту. Этот статус полностью открыл для беженцев рынок труда на равных условиях с поляками. То есть, уровень минимальной зарплаты в Польше повышается и для украинских работников. Сколько они смогут зарабатывать в 2024 году далее в материале.